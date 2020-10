Trump torna a la Casa Blanca instant els ciutadans a «no tenir por del virus»

Alguns assessors de campanya de Donald Trump havien somiat (i alguns estrategs demòcrates havien temut) que el contagi de coronavirus del president dels Estats Units, la seva experiència en primera persona i el seu pas per l'hospital, canviarien les coses. Van pensar que el líder republicà, a menys d'un mes d'unes eleccions que els sondejos li mostren en contra, podria amagar finalment sota un vernís humà i empàtic la mala gestió que ell i la seva administració han fet durant nou mesos de la pandèmia i guanyar alguns vots de moderats indecisos. Es van equivocar, perquè el president ha fet créixer la polèmica.

La seva estratègia de minimitzar la gravetat del virus no és la mateixa que abans de la seva infecció sinó que està, literalment i figurada, en esteroides. En la seva diana només sembla tenir la mobilització de les seves bases més fidels, possiblement perquè es recolza també en un pla de qüestionar qualsevol resultat contrari i portar-lo als tribunals. I des del moment en què va tornar a la Casa Blanca després de passar quatre dies ingressat al Walter Reed, Trump ha augmentat l'explotació política i electoral del seu contagi, el seu repte a la ciència i a la veritat i la seva falta de respecte pel patiment d'un país on la COVID-19 ja ha deixat més de 210.000 morts i gairebé 7,5 milions de contagiats sense el seu accés privilegiat als millors tractaments.

Trump no està curat encara ni, com recorden els seus metges, tampoc «fora de tot perill», encara que el seu últim informe mèdic assegurés que no presenta símptomes i està «extremadament bé». Els recordatoris de la força de virus li arriben des dels 34 estats on pugen els casos o des d'un Pentàgon on el president i tots els membres menys un de l'Estat Major Conjunt s'han posat en quarantena després del positiu del número 2 de la Guàrdia Costanera.

Fins i tot en l'àmbit econòmic, que tant mou Trump, hi ha alertes, i el president de la Reserva Federal, Jerome Powell, va advertir que hi ha greus riscos d'una recuperació lenta i «patiment innecessari de famílies i negocis» si no s'aprova un altre paquet d'estímul. Hores després, el president provocava caigudes a les borses en anunciar a Twitter que ha donat instruccions de suspendre les negociacions sobre aquestes ajudes fins a després de les eleccions.



Eufòria i falsedats

Dilluns Trump es va treure la mascareta quan va arribar a la Casa Blanca i va gravar un vídeo amb un missatge eufòric instant els nord-americans a «no tenir por del virus» i «no deixar que domini les seves vides», presumint d'haver estat «un líder» i d'haver superat la seva malaltia amb medicaments que, falsament, va dir que s'havien desenvolupat sota la seva administració (només un d'ells ho va ser).

Trump va plantejar fins i tot que podria ser ja immune i va prometre una vacuna «en breu». És una promesa que s'entenia millor ahir, quan es va saber que la Casa Blanca ha bloquejat l'Agència del Medicament en la publicació de noves directrius sobre l'autorització d'emergència d'una potencial vacuna que gairebé amb total certesa retardarien la llum verda.

Tot i això, a les alertes de la comunitat mèdica o al malestar entre el personal de la Casa Blanca forçat a seguir anant a treballar en persona a un lloc on no es respecten les ordres sanitàries locals, el president està decidit a seguir en la seva línia. Immune a les crítiques i les advertències, també ha usat Twitter per assegurar que està desitjós de participar en el segon debat amb Joe Biden.