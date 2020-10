El cas Dina li explota al Govern

Quan menys s'esperava, el cas Dina li ha acabat esclatant al Govern. El jutge de l'Audiència Nacional Manuel García Castellón va demanar ahir al Tribunal Suprem que investigui Pablo Iglesias en relació amb el robatori del mòbil de la seva exassessora Dina Bousselham. Un cop judicial per al vicepresident segon que va opacar la presentació per part de Pedro Sánchez dels plans de l'executiu per absorbir els més de 140.000 milions d'euros que arribaran des d'Europa en els propers anys. La notícia, esgrimida per la bancada de la dreta per exigir el cessament d'Iglesias, va instal·lar el sector socialista del Consell de Ministres en un ferri silenci, i només la ministra portaveu, María Jesús Montero, va assegurar que el líder de Podem té «tot el suport». Els morats, per la seva banda, van sortir a defensar el seu líder i qualificar la decisió del jutge d'intent de «destruir» Iglesias.

Poc després de conèixer-se la notícia, a Podem «no podien creure» la decisió de García Castellón de sol·licitar que el Suprem investigui Iglesias pels delictes de descobriment i revelació de secrets amb l'agreujant de gènere, danys informàtics i acusació o denúncia falsa i/o simulació delicte. Fonts del partit van explicar que, a mitjans de setembre, la Sala Penal de l'Audiència Nacional va acceptar el recurs presentat per Iglesias i per Bousselham i va «reclamar» a García Castellón que «li tornés la condició de perjudicat» al líder de Podem. Un plantejament que no té res a veure amb l'actual pas del jutge de l'Audiència Nacional, apunten.

«El jutge es salta l'Audiència Nacional i la Fiscalia perquè contra Podem i contra Pablo Iglesias val tot», va lamentar el portaveu parlamentari del partit, Pablo Echenique, a través de Twitter. El dirigent morat va criticar que passi «el de sempre», un intent de «destruir els que pugen el salari mínim i volen posar un impost a la riquesa amb l'artilleria que calgui».



Una «hòstia» al Govern

Al PSOE es mantenen en silenci. Cap dirigent socialista va sortir a defensar Iglesias públicament. No obstant això, fonts de Ferraz assenyalen que «la consigna és, de moment, aguantar», encara que no saben fins quan perquè «si això es complica» i Iglesias acaba imputat podria suposar la seva sortida del Govern i, per tant, la d'Unides Podem .

No obstant això, les mateixes veus consideren que el fet que es conegués ahir la decisió de García Castellón és «un atac evident al Govern». «És una hòstia i ens ha fotut, clarament, perquè a més era el dia de l'anunci estrella del pla de recuperació, i la Justícia ens ha contraprogramat. En política, casualitats, les justes», sentencien.

El líder del PP, Pablo Casado, va trigar minuts a demanar a Twitter a Pedro Sánchez que expulsi Iglesias del Govern. «Ha de complir els mateixos criteris que exigia en la seva moció de censura», va escriure. A la seu del partit, Enrique López, conseller de Justícia de la Comunitat de Madrid i responsable d'aquest àrea en la formació, va denunciar que els fets són «greus» i que el vicepresident ha de dimitir si el cap de l'Executiu no el destitueix. «Iglesias va dissenyar un pla conscient per simular la comissió d'un delicte i atribuir-lo a un Govern del PP, precisament per posar en qüestió la seva imatge davant l'opinió pública tot i que era conscient que els fets eren falsos», va afirmar López.

El conseller madrileny es va reunir amb Casad0 i amb els exministres de Justícia del PP Ángel Acebes, José María Michavila, Alberto Ruíz Gallardón i Rafael Catalá. Tots ells, va dir López, senten una «profunda preocupació» perquè consideren que el PSOE vol «colonitzar les institucions» i «limitar» la seva independència. El PP segueix mostrant-se en contra de renovar el Consell General del Poder Judicial (CGPJ) mentre a la negociació hi participi Podem.

Vox, per la seva banda, va recordar que a l'agost van presentar una «querella sobre els presumptes delictes comesos» per Bousselham, Iglesias i l'advocada del partit. «Ens alegra que s'hagi acordat la pràctica de noves diligències, sol·licitades per Vox després de la declaració de l'exadvocat de Podem Jose Manuel Calvente», van assegurar.

Concretament, el jutge va elevar una exposició raonada al Tribunal Suprem perquè investigui Iglesias pels delictes de descobriment i revelació de secrets amb l'agreujant de gènere, danys informàtics i acusació o denúncia falsa i/o simulació de delicte, en relació amb el robatori del mòbil de Bousselham. El magistrat considera que el líder de Podem va usar fraudulentament el procediment obert en relació amb l'excomissari José Manuel Villarejo per intentar aprofitar-se'n electoralment.



Altres implicats

L'exposició raonada remesa pel jutge, donada la condició d'aforat d'Iglesias, inclou també la vicepresidenta tercera del Congrés, Glòria Elizo, llavors directora dels serveis jurídics de Podem, i els lletrats de la formació Marta Flor i Raúl Carballedo, així com a la pròpia Bouselham i el seu marit, Ricardo Dasaferreira, aquests dos últims per fals testimoni per la seva declaració de març.

El magistrat, que dóna plena credibilitat al testimoni de l'exadvocat de Podem José Manuel Calvente, considera «conscient i planificada l'actuació falsària desplegada per Iglesias amb la seva personació» en el procediment, «fingint davant l'opinió pública i davant el seu electorat, haver estat víctima d'un fet que sabia inexistent, poques setmanes abans d'unes eleccions generals». Segons la seva opinió, tots van presentar el robatori del mòbil «com un encàrrec realitzat pel Govern del PP a Villarejo, per publicar-ho a OK Diario, en el context d'una campanya per perjudicar Iglesias, i per tant Podem».

El jutge situa l'origen del cas al novembre del 2017, quan en els escorcolls realitzats a l'habitatge de Villarejo es van trobar un disc dur i un «pendrive» amb dues carpetes anomenades «Dina» i es van vincular amb el robatori del mòbil patit dos anys abans per Dina Bousselham.