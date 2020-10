Espanya registra 12.423 nous positius per covid-19 i suma 126 morts més

El Ministeri de Sanitat ha registrat 12.423 nous positius i 126 morts més per coronavirus a Espanya en relació amb el total de casos confirmats l'últim dia, amb 32.688 defuncions totals. Segons l'últim informe publicat, des que va començar la pandèmia hi ha hagut 848.324 casos confirmats per proves diagnòstiques. Madrid continua al capdavant en nombre de contagis i n'acumula 258.767 des que va començar la pandèmia, 15.322 en la darrera setmana. A Catalunya se n'acumulen 152.154, dels quals 7.692 en els últims 7 dies.

La comunitat autònoma amb més diagnosticats l'últim dia continua essent Madrid, amb 2.265 casos. La segueixen Andalusia, amb 444, el País Basc, amb 438, i Andalusia, amb 433. A Catalunya se n'han diagnosticat 179.

Pel que fa a les defuncions, Sanitat xifra en 32.688 el total de morts per coronavirus arreu de l'Estat espanyol, 126 més que ahir. Segons l'últim informe del Ministeri, 421 s'han produït en els últims 7 dies. D'aquestes, 96 s'han produït a Castella i Lleó, 98 a Andalusia i 63 a Madrid. A Catalunya n'hi ha hagut 7.

Des que va començar la pandèmia, hi ha hagut 155.502 hospitalitzacions. En l'última setmana, se n'han registrat 2.452 i 172 ingressos en UCI, dels 14.058 que hi ha hagut des del març passat.

De les 2.452 hospitalitzacions que hi ha hagut en la darrera setmana, 519 s'han produït a Castella i Lleó. Catalunya n'ha registrat 101 i 5 ingressos en UCI.

