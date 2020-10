«Et contagio tossint-te a la cara, són 100 euros i et tossiré diverses vegades a la cara i el contagi és segur» [sic]. Un particular de Jerez de la Frontera s'ofereix d'aquesta manera als usuaris de Milanuncios que vulguin, com indica el classificat, assegurar-se una baixa mèdica per positiu en coronavirus. Encara que no són tan criminals com aquest, a la província es poden trobar anuncis que voregen la fina línia entre la picaresca i el frau per vendre béns i serveis amb el ganxo de la covid.

Per exemple, la plataforma recull dos anuncis en els que s'ofereixen proves ràpides de covid-19 a domicili. Il·lustrats amb un dispositiu de testeig d'antígens i amb el títol literal de «Prova a domicili Covid-19», l'ofertant s'orienta a persones que sospitin quadres lleus o ser asimptomàtics. Un d'ells explica que «no hi ha prou kits de prova a disposició per les autoritats per a tots, si no tens símptomes greus no et fan cap prova», de manera que «els tests serològics, proves d'anticossos o test ràpids ens ajuden a respondre positivament algunes d'aquestes qüestions fonamentals ». Malgrat estar etiquetades en la categoria «Farmàcia i Parafarmàcia» no figura cap credencial més enllà d'un nom de pila i un mòbil. El preu oscil·la entre 35 i 40 euros.