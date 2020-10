Illa reconeix que hi ha «una certa discrepància» amb la Comunitat de Madrid

europa press/ddg madrid

El ministre de Sanitat, Salvador Illa, va reconèixer ahir «una certa discrepància» amb els responsables polítics de la Comunitat de Madrid i va assenyalar que la incidència acumulada en els últims 14 dies a la regió se situa en 710 casos per 100.000 habitants, en contrast amb els 598,3 que defensava l'Executiu madrileny.

En la trobada 'Repensant la sanitat espanyola: Una nova sanitat per a una nova normalitat', organitzat per Roche Farma i El País, el ministre va realitzar un repàs sobre la situació «molt complexa i molt nova» que està afrontant tota la societat amb la pandèmia, i va reflexionar sobre la governança entre l'Executiu central i les comunitats autònomes, així com sobre les restes als quals s'enfronta el Sistema Nacional de Salut (SNS).

Pel que fa a la situació a Madrid, el ministre va ressaltar que «la dada és el que és». «Hi ha 710 casos per cada 100.000 habitants a Madrid. Aquest és la dada correcta i oficial proporcionat per la Comunitat de Madrid», va argumentar, en contrast amb els 598 casos per 100.000 habitants d'incidència acumulada en les dues últimes setmanes que va defensar aquest dimarts el conseller de Sanitat madrileny, Enrique Ruiz Escudero.

«Tenim una situació ara amb la Comunitat de Madrid que espero que la resolguem», va explicar Illa, destacant les «especials característiques» de Madrid quant a mobilitat i influència dins d'Espanya com a justificació per a aplicar el confinament perimetral de fins a deu ciutats de la regió. «Veurem resultats pròximament. L'horitzó no és baixar d'una incidència de 500, idealment cal estar per sota de 50 casos», va assenyalar. Illa va qualificar de «molt preocupant» la situació del coronavirus al país en vista a la incidència general. «El Centre Europeu per a la Prevenció i Control de Malalties situa en 60 casos el llindar per a prendre accions i a partir de 250 amb mesures dràstiques. A Espanya estem entorn de 270, algunes comunitats autònomes amb xifres molt més altes. Per tant, cal actuar. Cal valorar els indicadors en el seu conjunt, no de manera mecànica», va agregar.

El ministre va reconèixer «una certa discrepància amb alguns responsables polítics» en referència a la Comunitat de Madrid, però va defensar que, en general, «en l'àmbit de la Sanitat amb els consellers hi ha hagut un enteniment molt ampli». Sobre aquest tema, va defensar la «gran feina» que va realitzar la indústria farmacèutica, «fins i tot en els moments molt crítics de la primera ona». En matèria de vacunes, va celebrar que «tots els països europeus es posessin d'acord a comptar amb un portfoli de vacunes i de repartir-les equitativament».

Illa considera que una de les lliçons apreses de la pandèmia és la necessitat de «reforçar» el Sistema Nacional de Salut. «Tenim una sanitat molt bona, atesa per magnífics professionals. Jo aposto pel model públic, però comptant amb els recursos privats i amb les empreses privades», va concloure.