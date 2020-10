Augmenten els contagis i les restriccions a Europa

Els contagis a Europa de coronavirus s'han disparat a països com Alemanya i la República Txeca, mentre que a Itàlia i a Bèlgica han estrenat noves mesures per frentar els contagis entre la població. En el cas d'Alemanya, l'augment de casos s'ha donat durant les últimes 24 hores, amb 4.000 nous afectats, un nou màxim des del mes d'abril. El total de positius del país és de 310.144 amb 9.578 víctimes mortals. El número creixent de contagis ha obligat el govern a consensuar limitacions d'accés entre regions. En el cas d'Itàlia, des d'ahir s'obliga a realitzar la prova per detectar el coronavirus a tots els viatgers que arribin des de Bèlgica, Holanda, Gran Bretanya i la República Txeca. Aquests se sumen als països on ja era obligatori fer-se test a l'arribada al país (Espanya, Malta, Grècia i Croàcia). També és obligatori l'ús de mascareta a tot arreu. Al país, durant les últimes hores shan detectat 3.678 nous contagis, la xifra més elevada des de mitjans d'abril. A més, han mort 31 persones.

A la República Txeca s'han registrat 5.335 nous contagis durant les últimes hores, la xifra més elevada de la panèmia, essent el país centreuropeu amb més població infectada. El país acumula 829 morts i compta amb 1.563 hospitalitzats.

A Bèlgica, l'epicentre d'infectats és la regió de Brusel·les, que ahir va aplicar la mesura de tancar bars, cafeteries i locals d'oci nocturn durant un mes. La incidència de casos és de 502 casos per cada 100.000 habitants de mitjana en les últimes dues setmanes.

A França les autoritats van anunciar ahir l'enduriment de les restriccions davant un increment de casos destacat. El país ha detectat en les últimes hores més de El Regne Unit, pel seu costat, es planteja tancar a partir de dilluns bars i restaurants del nord d'Anglaterra, i Portugal ha detectat més de 900 casos en un dia.