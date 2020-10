El BOE publica el decret d'estat d'alarma per a Madrid i vuit municipis més

Els vicepresidents del govern espanyol a la reunió extraordinària del Consell de Ministres presidida per Carmen Calvo

Els vicepresidents del govern espanyol a la reunió extraordinària del Consell de Ministres presidida per Carmen Calvo | Pool Moncloa/JM Cuadrado

El Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) ha publicat electrònicament a tres quarts de cinc d'aquest divendres el decret d'estat d'alarma per a Madrid que el Consell de Ministres havia aprovat hores abans. Les restriccions tenen efecte des del moment de la publicació. La durada de l'estat d'alarma serà de 15 dies i les mesures que imposa són les mateixes que estaven en vigor fins aquest dijous. Això és, entre altres, un confinament perimetral de Madrid i vuit municipis més. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, li ho ha comunicat personalment a la presidenta autonòmica, Isabel Díaz Ayuso, en una conversa on s'han emplaçat a treballar sobre els escenaris en els pròxims 15 dies. Per prorrogar-lo caldria l'aval del Consell de Ministres.

L'executiu espanyol ha tirat pel dret després d'hores de tensió des del moment que el Tribunal Superior de Justícia de Madrid (TSJM) va rebutjar aquest dijous el pla aprovat pel Consell Interterritorial de Salut i va deixar sense efecte les normes imposades a les portes del pont del Pilar que comença aquest mateix divendres.

Fonts de La Moncloa han explicat quan ja estava en marxa el Consell de Ministres que el president espanyol i la presidenta de la Comunitat de Madrid han mantingut una conversa en què aquesta ha demanat més temps, però Sánchez ha insistit que cal "protegir la salut pública" i tots dos han acordat que en els pròxims 15 dies els dos equips seguiran parlant dels escenaris.

L'estat d'alarma tornarà a estar vigent a Madrid tres mesos i mig després que decaigués aquest mecanisme. Del 14 de març al 21 de juny l'estat d'alarma va estar vigent arreu de l'Estat però encara no s'havia aplicat únicament a una part de l'Estat espanyol. La Constitució permet que l'estat d'alarma se circumscrigui només a una part del territori i per als primers quinze dies no cal l'autorització del Congrés dels Diputats. Sí caldria l'aval de la cambra baixa si l'executiu el vol prorrogar.

A finals d'agost, Sánchez va oferir a les CCAA la possibilitat que apliquessin l'estat d'alarma per territoris amb el president autonòmic com a comandament únic. Cap autonomia ho ha sol·licitat. Sánchez va justificar traspassar-los la responsabilitat perquè l'escenari actual de gestió de la pandèmia, amb el pas a la 'nova normalitat', implica que siguin les CCAA les que estan a càrrec de la gestió de la pandèmia.

Les mesures que imposava l'ordre del Ministeri de Sanitat anul·lada pel TSJM i que ara ha recuperat el Consell de Ministres implica el confinament perimetral dels municipis de més de 100.000 habitants que tinguin una incidència acumulada de més de 500 casos de coronavirus per cada 100.000 habitants. Això va implicar el tancament de Madrid, Alcobendas, Alcorcón, Fuenlabrada, Getafe, Leganés, Móstoles, Parla i Torrejón de Ardoz.

D'altra banda, l'ordre també va incloure altres restriccions que no van ser tombades per la justícia i que implicaven la reducció de l'aforament de comerços i restauració al 50%, l'obligació de tancar bars i restaurants no més tard de les onze de la nit, entre d'altres.