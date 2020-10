Sánchez declara l'estat d'alarma per tancar Madrid

Sánchez declara l'estat d'alarma per tancar Madrid

El Consell de Ministres ha aprovat, en la reunió de caràcter extraordinari d'aquest divendres, la declaració de l'estat d'alarma per restablir les restriccions a la mobilitat a la Comunitat de Madrid que el Tribunal Superior de Justícia de Madrid (TSJM) va tombar, i que implicaven el confinament perimetral de la capital i nou grans municipis més, segons informen a Europa Press fonts de La Moncloa.

En la conversa que han mantingut el president del Govern central, Pedro Sánchez, i la de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, tocades les 12.00 hores el cap de l'executiu li ha traslladat que s'ha de protegir la salut pública i que s'aprovarà l'estat d'alarma. No obstant això, han acordat que aquests propers 15 dies els equips contiuïn parlant.

Aquesta decisió es produeix després que Ayuso hagi trucat al president del Govern central quan ha començat el Consell de Ministres extraordinari, malgrat que el cap de l'executiu, "per cortesia", va decidir posposar aquesta reunió de les 8.30 a les 12.00 per donar-li més temps.

Aquestes fonts expliquen que la vicepresidenta primera Carmen Calvo, que ha presidit la reunió del Consell de Ministres en absència de Sanchez, s'ha posat en contacte amb Aguado per comunicar-li que acabava d'arrencar el Consell de Ministres i que la presidenta no havia trucat al president.

L'estat d'alarma i les noves restriccions a Madrid entraran en vigor de manera immediata

La declaració de l'estat d'alarma per restablir a Madrid les restriccions a la mobilitat que van ser tombades pel Tribunal Superior de Justícia de Madrid (TSJM) tindrà "efecte immediat", ja que tan aviat com acabi el Consell de Ministres extraordinari en què es han aprovat les mesures, s'enviaran a el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) per a la seva publicació, segons han informat a Europa Press fonts de Moncloa.

Així ho ha acordat el Govern en la reunió de Consell de Ministres extraordinària que ha presidit a Moncloa la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, en substitució de el president de Govern, Pedro Sánchez, que es trobava a Barcelona per mantenir la seva visita prevista al costat de Rei.

El mateix president de Govern li ha comunicat a la de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, la seva decisió en la conversa que han mantingut després que hagués començat ja el Consell de Ministres extraordinari convocat pel cap de l'Executiu a les 12.00 hores per aprovar l'estat d'alarma, si no rebia abans una resposta de la Comunitat.

Almeida: "Ha triomfat la imposició, això és un 155 sanitari"

L'alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha afirmat aquest divendres que l'aplicació de l'estat d'alarma a Madrid implica que "ha triomfat la imposició" i l'executiu espanyol posa en marxa "un 155 sanitari". "És un dia trist perquè s'ha pervertit la aplicació d'un mecanisme constitucional com és l'estat d'alarma" de manera "desproporcionada", ha afirmat en una compareixença.En tot cas Almeida ha demanat als ciutadans que no canalitzin la seva "indignació" en un incompliment de l'estat d'alarma. Ha lamentat que el govern de Pedro Sánchez "no hagi donat cap oportunitat al diàleg".

Almeida ha acusat el govern espanyol de pretendre "tapar un foc" pel revés judicial d'aquest dijous per la decisió del TSJM "amb un foc més gran". Segons ha afirmat l'estat d'alarma és "profundament desproporcionat".

"És profundament injust, no hi ha hagut cap voluntat de diàleg", ha conclòs, però "malgrat la indignació demano als madrilenys que acatem" perquè cal donar una resposta "democràtica i exemplar" a la "injustícia" que diu que s'ha comès.