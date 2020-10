Iglesias veu «inconcebible» la seva imputació i descarta dimitir

Només 24 hores després que el cas Dina li esclatés al Govern, Pablo Iglesias va deixar clar que no serà investigat pel Tribunal Suprem i que, per tant, la seva dimissió no està damunt de la taula. «Absolutament impossible. No passarà», va defensar el vicepresident segon en una entrevista en la qual va reiterar en més de deu ocasions que és «inconcebible» que l'Alt Tribunal accepti la petició del jutge de l'Audiència Nacional Manuel García Castellón per a investigar-lo pel cas Dina. A la contundència del líder d'Unides Podem es va sumar el suport expressat per Pedro Sánchez, diversos ministres socialistes i dirigents morats a Iglesias. Un tancament de files davant els continus atacs que està patint el Govern per part de la bancada de la dreta.

«Tothom sap el que dirà el Tribunal Suprem», va assegurar en una entrevista a RAC1 el secretari general de Podem, que considera que es desestimarà la sol·licitud perquè se l'investigui pels delictes de descobriment i revelació de secrets amb l'agreujant de gènere, danys informàtics i acusació o denúncia falsa i/o simulació de delicte en el marc del robatori d'una targeta de telèfon a la seva exassesora Dina Bousselham. «Ni com a simple hipòtesi concebem que pugui haver-hi una imputació», va insistir.

No obstant això, la decisió final que adopti la justícia no arribarà a curt termini. Ahir, la Sala Segona del Tribunal Suprem va fer el primer pas després de rebre l'exposició raonada de García-Castellón i va demanar un informe a la fiscalia. A més, la Sala d'Admissió de l'Alt Tribunal va nomenar el magistrat Andrés Palomo ponent de l'acte en el qual decidirà si obre un procediment penal al líder de Podem o rebutja la petició del jutge que instrueix el cas Villarejo.

El vicepresident va insistir en reiterades ocasions en l'anomalia que suposaria que una persona que ha estat víctima d'espionatge per les anomenades «clavegueres de l'Estat» acabés imputat. «Seria inconcebible que en una democràcia de la Unió Europea, en la qual és veritat que han ocorregut algunes coses greus, i què us explicaré als catalans, ocorregués una cosa així», va insistir en referència a la judicialización de la vida política de Catalunya.



El suport de Pedro Sánchez

Preguntat pel clima que podria generar la notícia dins del Consell de Ministres, Iglesias va comentar que el president del Govern «és perfectament conscient del que està passant» i que aquest li va traslladar el seu suport en una conversa telefònica dimecres passat. «Té tota la meva confiança i el meu suport», va confirmar Sánchez des d'Algèria, després de puntualitzar que ell no valora els «procediments judicials oberts». «En l'àmbit polític puc garantir i assegurar que el vicepresident segon té tota la meva confiança i el meu suport», va afegir.

Socialistes i morats tenen al davant el PP, que va qüestionar la independència de la Fiscalia en aquest assumpte perquè està dirigida per l'exministra del PSOE Dolores Delgado. El líder dels populars, Pablo Casado, va demanar a Sánchez el «mateix barem» que va esgrimir en la moció de censura de Mariano Rajoy i li va demanar cessar Igesias si no vol ser «còmplice» dels delictes del seu vicepresident. En la mateixa línia, Inés Arrimadas va retreure la «incoherència» d'Iglesias en no dimitir. «Si tenim en compte tot el que ha dit Pablo Iglesias dels altres, crec que ell hauria de ser el primer a posar-se a si mateix el llistó», va destacar la líder de Cs.

Per altra banda, el jutge García-Castellón va denunciar davant la Policia amenaces de mort rebudes a les xarxes socials en les últimes hores després de demanar al Tribunal Suprem investigar Pablo Iglesias per tres delictes relacionats amb la peça Dina. El titular de Jutjat Central número 6 de l'Audiència Nacional va traslladar a la policia que ha rebut amenaces de mort a Twitter arran de l'exposició raonada remesa al TS. Al març de 2019, el Ministeri d'Interior va posar escorta a García-Castellón després de denunciar una violació de domicili a casa seva.