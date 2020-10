La Justícia tomba confinar Madrid i Pedro Sánchez hi decretarà l'estat d'alarma

El president del Govern, Pedro Sánchez, reunirà el Consell de Ministres a primera hora d'avui per declarar l'estat d'alarma a la Comunitat de Madrid, amb la intenció d'agafar les regnes i aconseguir «doblegar la corba» del virus. Sense més dilacions. El Govern no vol esperar més i se li ha acabat la paciència amb la presidenta madrilenya, Isabel Díaz Ayuso. Ja està a punt de prémer el botó i posar en marxa la solució que sempre va estar sobre la taula però que no es va atrevir a activar. I ho fa perquè, com diuen des de La Moncloa i des de Sanitat, s'ha comprovat que no hi ha marge d'acord amb l'executiu autonòmic.

A La Moncloa no va agradar gens que el Govern de Madrid no volgués reunir-se ahir a la tarda per analitzar junts quins passos portar a terme després de la resolució de Tribunal Superior de Justícia de Madrid, que va tombar l'ordre de tancament perimetral de Madrid. Fonts de l'equip de la presidenta autonòmica van explicar que la Conselleria de Sanitat ja estava estudiant el nou escenari des que s'havia fet pública la decisió i que aquesta cita amb Illa podia esperar fins a avui. L'actitud d'Ayuso va molestar en gran manera el ministre Illa, i finalment va decidir tirar pel dret. La decisió final va recaure en el president.

Segons va relatar La Moncloa en un comunicat, després de tornar d'Algèria, Sánchez va trucar a Ayuso per parlar de les alternatives legals existents per mantenir en vigor les mesures contingudes en l'ordre que va ser tombada pel TSJM «per raons no de fons, sinó de simple habilitació legal per adoptar-les». El president li va exposar a la dirigent del PP que hi havia només tres opcions: o bé que la Comunitat de Madrid dictés una ordre a l'empara de la llei orgànica de 1986 -aquest no va ser l'instrument que va utilitzar el Govern d'Ayuso quan va acudir al TSJM-, o bé que sol·licités l'estat d'alarma perquè l'Executiu central, juntament amb l'autonòmic, el declarés i ratifiqués les mesures, o bé que fos el propi Govern de Sánchez qui activés l'alarma, sense petició prèvia d'Ayuso.

La Moncloa va explicar que, en qualsevol dels tres casos, les mesures serien les mateixes que les que es porten aplicant una setmana -entre les quals, el confinament perimetral de Madrid capital i d'altres nou municipis-, ja que l'única cosa que canviaria seria l'instrument legal. O sigui, la cobertura jurídica. Ayuso li va respondre, en una segona conversa telefònica, que necessita temps per decidir. I Sánchez li va donar un mínim marge: fins a avui al matí.

La posició d'Ayuso ha estat una mica voluble. Primer, va exigir que el Govern s'impliqués. Després, quan La Moncloa ho va fer i va decidir que havia d'aprovar restriccions en els municipis que superessin els 500 casos positius per 100.000 habitants, la presidenta es va fer enrere en el preacord que havia aconseguit el seu vicepresident amb Illa, va criticar les mesures i va presentar un recurs davant l'Audiència Nacional.