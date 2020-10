L'FMI afirma que els confinaments són millors per a l'economia que les mesures més laxes

El Fons Monetari Internacional (FMI) va assegurar ahir que els confinaments de la població per frenar la COVID-19 són menys perjudicials per a l'economia que intentar contenir els contagis mitjançant mesures més laxes, segons es desprèn d'un dels capítols analítics del seu informe «Perspectiva Econòmica Mundial», publicat ahir.

«Tot i comportar alguns costos econòmics a curt termini, els confinaments poden aplanar el camí cap a una recuperació més ràpida en contenir l'expansió del coronavirus i reduir la necessitat de distanciament social amb el temps, cosa que possiblement tingui uns efectes positius en general per a l'economia», assenyala l'organisme liderat per Kristalina Georgieva.

Segons l'anàlisi realitzada pel Fons, la caiguda de l'activitat econòmica en la majoria dels països es pot atribuir en parts iguals tant als confinaments com a les decisions individuals dels ciutadans de limitar la seva exposició al virus.

En concret, en les economies més desenvolupades, el distanciament voluntari ha estat responsable d'una major caiguda de l'economia. Això es deu al fet que els ciutadans de països rics tenen més facilitats per treballar des de casa i es poden «permetre» deixar de treballar de forma temporal gràcies als estalvis o els beneficis socials. En canvi, els treballadors de països pobres no compten amb aquest tipus de xarxes de seguretat, fet pel qual tenen menys eines per reduir el contacte amb altres persones.

Segons el document, les economies dels diferents països a escala mundial seguiran «operant per sota del seu potencial» mentre els riscos per a la salut persisteixin, fins i tot si s'aixequen els confinaments. Així, contenir el virus mitjançant un confinament estricte, tot i l'impacte a curt termini, es podria veure compensat a mitjà i llarg termini.



Narrativa «reconsiderada»

«L'observació que els confinaments poden reduir les infeccions però comporten costos econòmics a curt termini s'usa sovint per argumentar que els confinaments signifiquen un intercanvi entre salvar vides i protegir l'economia. Aquesta narrativa hauria de ser reconsiderada tenint en compte les troballes preliminars que mostren que l'increment en les infeccions també pot tenir efectes perjudicials en l'activitat econòmica», va explicar la institució.