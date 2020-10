El TSJ de Castella i Lleó avala el tancament perimetral de Lleó i Palència

El Tribunal Superior de Justícia de Castella i Lleó ha avalat el tancament perimetral de Lleó i Palència. La sala contenciosa-administrativa ha ratificat les ordres del govern autonòmic, governat per PP i Cs, que confinava les dues capitals de província per haver superat el llindar que va establir el Ministeri de Sanitat de 500 casos de coronavirus per cada 100.000 habitants. També ha avalat el confinament de San Andrés de Rabanedo. Tant aquest municipi com Palència no tenen més de 100.000 habitants però l'executiu de Castella i Lleó va decidir confinar-los igualment. La decisió del TSJ de Castella i Lleó contrasta amb la del TSJ de Madrid, que dijous va denegar el tancament perimetral de la capital de l'Estat i nou municipis més.