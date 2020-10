Científics critiquen el "caos de les dades" de la covid a Espanya

Un grup de científics ha denunciat la falta de transparència dels registres espanyols sobre les dades de la covid-19. Així ho apunten en un article publicat a la revista internacional d'àmbit científic 'The Lancet', on els signants lamenten que les dades actuals són "insuficients" per entendre el comportament de la pandèmia i prendre les mesures necessàries en cada cas. D'aquesta manera, insten a les autoritats sanitàries que publiquin actualitzacions "diàries" i "constants" sobre proves, casos, hospitalitzacions, ingressos en unitats de cures intensives, recuperacions i defuncions. També consideren que "cadascuna d'aquestes variables" s'hauria de desglossar per edat, sexe i detall geogràfic, per "controlar millor" els impactes demogràfics.