Corea del Nord presenta un dels míssils intercontinentals més grans del món

Un dels míssils intercontinentals més grans del món fabricat per Corea del Nord | TELEVISIÓ ESTATAL DE COREA DEL NORD

Corea del Nord ha mostrat aquest dissabte el que els analistes creuen que és d'un dels míssils balístics intercontinentals (ICBM, segons les seves sigles en anglès) més grans del món durant la desfilada militar, que ha ingut lloc a Pyongyang, per commemorar el 75è aniversari del governant Partit dels Treballadors de Corea (PTC).

Segons les imatges que ha recollit la televisió estatal nord-coreana, aquesta arma la van tranportar amb un transportador TEL de 22 eixos, cosa que indica que és més llarg que l'Hwasong-15, que necessita un transport de 18 eixos, i estaria capacitat per impactar qualsevol part del territori continental nord-americà.

No obstant això, sembla que el nou ICBM no té ogives nuclears múltiples, una tecnologia que Corea del Nord ha provat de desenvolupar perquè la part frontal és relativament punxeguda i ha de ser més rodona per comptar amb aquesta capacitat, segons els experts que ha consultat l'agència oficial de notícies sud-coreana Yonhap.

"Estem davant el míssil de combustible líquid mòbil de carretera més gran del món, per ser més exactes", ha explicat l'investigador cap del Programa de Política Nuclear del Carnegie Endowment for International Peace, Ankit Panda, en el seu compte de Twitter.

El director sènior d'estudis nord-coreans del Centre per a l'Interès Nacional amb seu a Washington D.C., Harry Kazianis, descriu l'arma com "un derivat de l'Hwasong-15 que es va provar al 2017, però molt més gran i clarament amb més pdoer que qualsevol altre l'arsenal de la RPDC", segons declaracions que ha recollit la cadena CNN.

El líder nord-coreà, Kim Jong-un, ha complit els pronòstics que apuntaven a que la desfilada fos una exhibició de "noves armes estratègiques" que el mandatari va prometre mostrar en el seu missatge d'Any Nou, enmig de les estancades negociacions de desnuclearització amb els Estats Units.

En el seu discurs corresponent, Kim ha promès continuar reforçant la "dissuasió de guerra" autodefensiva per contrarestar les creixents amenaces nuclears i d'un altre tipus. "Continuarem reforçant la dissuasió de guerra autodefensiva per controlar i tenir sota control qualsevol intent perillós i actes amenaçadors, inclosa la creixent amenaça nuclear de les forces hostils", ha declarat.

No obstant això, i com a nota conciliatoria, el líder nord-coreà també ha desitjat a Corea del Sud la seva ràpida recuperació de la pandèmia del coronavirus, al temps que va expressar el seu desig que arribi aviat el dia en què les dues Coreees "es donin les mans" quan s'acabi la crisi sanitària.