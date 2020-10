Iglesias pot declarar al Suprem sense permís del Congrés

Encara és aviat per saber si el vicepresident del Govern, Pablo Iglesias, tenia raó quan es mostrava segur que no serà imputat pel Tribunal Suprem, perquè de moment la Sala d'Admissió només ha fet el primer pas per determinar si ha d'obrir una investigació contra ell o no. Conèixer els següents pot ajudar el líder de Podem a superar el mal moment que, almenys inicialment, suposarà per al Govern de coalició l'obertura d'una causa. Entre ells, acceptar declarar voluntàriament.

El president de la Sala Segona, Manuel Marchena, i els magistrats Andrés Martínez-Arrieta, Ana Ferrer, Eduardo de Porres i Andrés Palomo han demanat un informe a la fiscalia sobre l'exposició raonada remesa pel jutge Manuel García-Castellón. Es tracta d'un dictamen que habitualment realitza el tinent fiscal del Suprem, Luis Navajas, i que és molt tingut en compte per obrir o no el procediment penal.

La decisió, que es plasmarà en una interlocutòria de la qual serà ponent Palomo, es prendrà en funció de si els magistrats veuen o no indicis de delicte contra els dos aforats implicats: el propi Iglesias i la vicepresidenta tercera del Congrés, Gloria Elizo. I determinaran si, al costat d'ells, han de ser investigats també les persones incloses per García-Castellón en la seva exposició que no tenen fur: els advocats de Podem Marta Flor i Raúl Carballedo i Dina Bousselham i el seu marit, Ricardo Dasaferreira. Es pot donar el cas que el Suprem es declari competent per investigar els primers i retorni les actuacions relatives a la resta a l'Audiència Nacional o al jutjat que cregui convenient.

La Sala d'Admissió rebutjarà l'exposició motivada si no aprecia delicte o entén que García-Castellón hauria d'haver fet alguna diligència abans de remetre-la, com preguntar a Bousselham, propietària del telèfon sostret, si vol actuar contra Iglesias, requisit imprescindible per perseguir dos dels tres delictes que el jutge li atribueix: el de descobriment i revelació de secrets i el de danys informàtics. Si Bousselham no vol acusar-lo, no se'l podria investigar per ells, i aquesta sembla ser la seva intenció segons la seva última declaració judicial. L'alt tribunal només podria centrar-se en el delicte de denúncia falsa i/o simulació de delicte.



Tramitació d'un suplicatori

Si finalment obre un procediment, nomenarà un magistrat instructor entre els de la Sala Segona que no hagin estat a la Sala d'Admissió. Ell realitzarà les diligències que consideri oportunes per aclarir els fets, com prendre declaració als imputats. En tractar-se d'aforats, aquesta condició només es pot adquirir després de la tramitació del corresponent suplicatori o autorització del Congrés per procedir contra ells.

El tràmit pot escurçar-se si l'aforat accepta l'oferiment de l'instructor i declara voluntàriament com a imputat. Sempre accepten, llevat de l'última diputada imputada per corrupció, Laura Borràs, que va comparèixer després d'autoritzar-ho el Congrés.

Per a Iglesias aquesta possibilitat significaria una oportunitat d'aclarir els malentesos que s'albiren en les acusacions que li atribueix el jutge García-Castellón en relació amb el seu coneixement que l'excomissari José Manuel Villarejo estava o no darrere del robatori del mòbil de Dina. I evitaria que el PSOE i Podem haguessin d'autoritzar el suplicatori d'un membre de l'executiu.