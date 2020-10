El Programa Mundial d'Aliments de l'ONU rep el Premi Nobel de la Pau

La sorpresa es va fer present ahir a Oslo quan el Comitè Noruec del Premi Nobel va atorgar el prestigiós guardó del Nobel de la Pau de l'any 2020 al Programa Mundial d'Aliments (PAM) de l'ONU. Sorpresa perquè el programa de Nacions Unides no es trobava a la llista de favorits que estava integrada per la jove activista climàtica Greta Thunberg, l'opositor rus Aleksei Navalni i el director general de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), Tedros Adhanom.

El Programa Mundial d'Aliments és l'organització humanitària més gran del món especialitzada en la lluita contra la fam i promotora de la seguretat alimentària. «Ha estat recompensada pels seus esforços en la lluita contra la fam, la seva contribució a la millora de les condicions de pau als països que es veuen afectats per conlictes i per haver jugat un paper motor en els esforços per eliminar la fam com a arma de guerra», va assenyalar la presidenta del Comitè Nobel, Berit Reiss-Andersen. Amb aquesta concessió -va afegir Anderesen-, «el comitè desitja tornar els ulls del món cap als milions de persones que pateixen o s'enfronten a l'amenaça de la fam».

La veritat és que era difícil, en l'any de la COVID-19, que el comitè noruec no fes menció de la pandèmia global més important de segle. Efectivament, el coronavirus també va ser protagonista en el sentit que, com va esmentar el comitè, «ha contribuït de forma directa i indirecta a un fort repunt del nombre de víctimes de la fam al món».



«Fam zero i pau, de la mà»

A través de Twitter, el Programa Mundial d'Aliments va agrair el guardó amb la reflexió que el mateix «és un poderós recordatori per al món que la pau i la fam zero van de la mà». «És un reconeixement a la feina amb el personal del Programa Mundial d'Aliments que arrisca les seves vides cada dia per portar aliments i assistència a més de 100 milions de nens, dones i homes que pateixen fam a tot el món», afegia el tuit de l'organització.

L'agència de l'ONU, que ha atès 100 milions de persones de 88 països durant el 2019, ha demostrat una capacitat impressionant per intensificar els seus esforços «per respondre a la situació creada per la pandèmia», va destacar el comitè, que va afegir que «es dedica diàriament a promoure la fraternitat de nacions a la qual fa referència el testament d'Alfred Nobel. Com l'agència especialitzada més gran de Nacions Unides, es tracta d'una versió moderna dels congressos per la pau que el premi Nobel de la Pau pretén promoure».



Prop de 100.000 euros

El de la Pau és l'únic dels sis premis que s'atorga i es lliura fora de Suècia, concretament a Oslo, la capital de Noruega, per desig exprés d'Alfred Nobel, ja que en la seva època Noruega formava part del regne suec. Aquest guardó és l'últim anunciat aquesta setmana, després que es coneguessin els corresponents de Medicina, Física, Química i Literatura. La ronda es tancarà amb el guardó d'Economia, dilluns de la setmana que ve.

Tots aquests premis porten implícita una dotació econòmica, que aquest any ha augmentat a 10 milions de corones sueques -un milió més respecte el 2019- (que al canvi suposa 956.876 euros), a repartir en cas de més d'un guardonat.



Entrega a diferents llocs

La totalitat dels guardons es lliura el 10 de desembre, aniversari de la mort del fundador, Alfred Nobel, en actes paral·lels a Estocolm, per als científics, de literatura i economia, mentre que el de la Pau se celebra a Oslo. Tant els anuncis dels premis com el lliurament seran en aquesta edició en format reduït per la pandèmia del coronavirus.