Els registres civils catalans inscriuen des del gener un 20% més de morts que el 2019

Els registres civils de Catalunya han inscrit un 20,45% més de defuncions aquest 2020 respecte el mateix període del 2019, bàsicament a causa de la pandèmia de covid-19. Així, fins al 4 d'octubre d'aquest any s'han inscrit 61.061 defuncions, 10.370 més que les 50.691 de fa un any. Aquesta diferència és inferior als morts oficialment per covid, que són més de 13.000, i es pot deduir que hi ha hagut menys morts per altres causes que en anys anteriors. La demarcació amb més diferència de morts ha estat el de les comarques de Barcelona, que sumen un 26% més de morts en els primers nou mesos de l'any.

Segons dades a les quals ha tingut accés l'ACN, a la província de Barcelona s'han inscrit 46.384 defuncions, per les 36.895 de fa un any, prop de 10.000 més. La ciutat de Barcelona suma més de 3.000 morts més que el 2019, ja que ha passat de 12.854 a 16.049, un 25% més. Una de les ciutats de l'àrea metropolitana amb més diferència de defuncions ha estat Cornellà de Llobregat. Ha gairebé duplicat la xifra de morts, passant de 167 a 326. Igualada, un dels primers llocs amb un fort brot, ha incrementat els morts un 19%, passant de 616 a 736.

A les altres demarcacions, els creixements de morts han estat molt més moderats, entre el 5 i el 7%. A Girona s'ha passat de 5.031 a 5.285, a Lleida, de 3.308 a 3.542, i a Tarragona de 5.457 a 5.850. a les capitals de demarcació els increments han estat percentualment similars, excepte a Tarragona, amb només un 1% d'increment, ja que ha passat de 1.320 a 1.338.

Durant les primeres setmanes de pandèmia, la setmana del 16 al 22 de març les inscripcions de defuncions van baixar un 40%, però la següent, del 23 de març al 5 d'abril, van pujar un 40%. La setmana del 6 al 12 d'abril van pujar un 98% i la setzena setmana de l'any, la del 13 al 19 d'abril, van superar en un 120% les inscripcions de l'any anterior.



Naixements



Pel que fa als naixements, que al principi de la pandèmia van acumular molts retards en la seva inscripció als registres civils, sobretot al de la ciutat de Barcelona, se n'han registrat un 2% més que en el mateix període de l'any passat. De l'1 de gener al 4 d'octubre s'han notificat 61.471 naixements, pels 60.429 del 2019. L'increment més important ha estat a la ciutat de Barcelona, amb un 9,3% d'increment. A la demarcació de Girona no hi ha hagut increment, mentre que a Lleida i Tarragona han baixat un 4%.