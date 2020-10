Biden avantatja Trump per 12 punts en una enquesta que s'ha fet després de l'hospitalització del president

El candidat demòcrata a la Casa Blanca, Joe Biden, manté un avantatge de 12 punts sobre el president dels Estats Units i rival electoral, Donald Trump, segons una enquesta d'ABC News i 'The Washington Post' que s'ha fet durant i després de l'hospitalització per coronavirus del mandatari nord-americà.

En el mateix sondeig, els consultats atorguen a Biden un avantatge de 17 punts sobre Trump en la confiança popular per gestionar la pandèmia de coronavirus.

Així mateix, dos terços dels votants que s'han registrat diuen que Trump no va prendre les precaucions adequades contra el virus, el 62 per cent desconfia del que diu sobre aquest tema i només el 21 per cent considera que la malaltia està sota control.

Més percentatges: un 58 per cent desaprova com Trump ha gestionat la pandèmia, essencialment estable des del juliol, i un nou rècord, el 73 per cent, està amoinat que ells o un membre de la família immediata puguin contreure el coronavirus. La preocupació pel virus continua sent una variable predictiva força significativa del suport a Biden sobre Trump.

Així les coses, la cursa presidencial se situa en el 53 per cent a 41 per cent a favor de Biden entre els votants registrats, i un 54 per cent a 42 per cent semblant entre els votants probables, amb un suport mínim (d'un sol dígit) per als candidats del Partit Llibertari i Verd.

L'avantatge de Biden radica en el seu suport entre les dones, les minories racials i ètniques, els independents i un avantatge inusualment ampli entre els moderats.

La carrera està empatada entre els homes, 48 per cent a 48 per cent en aquesta enquesta, que ha dut a terme Langer Research Associates, mentre que Biden ha pujat 59 per cent a 36 per cent entre les dones, el marge més ampli en aquesta demografia per a qualsevol candidat presidencial en l'històric de les enquestes a boca d'urna que daten del 1976.

Trump també encara té un avantatge d'entusiasme substancial entre els votants probables: el 75 per cent dels seus seguidors estan molt entusiasmats amb ell, un nou rècord, davant del 60 per cent que afirmen tenir un "fort entusiasme" per Biden.

Dit això, tot i que Trump es va mantenir ferm en aquesta mesura, l'entusiasme per Biden ha augmentat lleument en 7 punts des de finals de setembre, i ha avançat des d'un 28 per cent entre els votants que es van registrar al març.

L'enquesta es va dur a terme entre els dies 6 i 9 d'octubre i el marge d'error és de +/- 3,5 punts percentuals.