Les institucions de l'Estat espanyol celebren un 12-O marcat pel coronavirus

Les institucions de l'Estat espanyol han celebrat aquest dilluns el dia de la Hispanitat en un acte al Palau Reial de Madrid presidit pel rei Felip VI i marcat pel coronavirus. En un Madrid en estat d'alarma des de divendres, la tradicional desfilada militar al passeig de la Castellana de la capital espanyola s'ha transformat en un acte de menor format al pati d'armes de la residència oficial dels monarques. L'acte ha comptat per primer cop amb la presència de representants d'Unides Podem, ja que hi ha assistit el govern espanyol pràcticament en ple. A l'exterior, crits en contra de l'executiu de Pedro Sánchez entre el públic que s'hi ha congregat.

'Gobierno dimisión', 'Viva el Rey' o 'Televisión manipulación' són alguns dels crits que s'han sentit abans i durant l'acte, que ha durat prop d'una hora i ha tingut una reduïda desfilada militar. Felip VI ha passat revista a les unitats desplegades al pati del Palau Reial -uns 500 militars en lloc dels 4.000 que són habituals-, ha saludat les autoritats i s'ha hissat la bandera espanyola.

La Generalitat no ha participat en l'acte al qual hi han assistit tretze presidents autonòmics, entre els quals la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en un clima de tensió amb el govern espanyol per la declaració de l'estat d'alarma i el tancament perimetral de Madrid, al qual s'oposa el govern autonòmic. Sánchez i Díaz Ayuso s'han vist públicament cara a cara per primer cop des que el Consell de Ministres ho aprovés.

Per primer cop hi han assistit ministres Unides Podem. El vicepresident segon, Pablo Iglesias, no hi havia assistit en anteriors ocasions quan només era líder de la formació lila i no membre del govern espanyol. També ho han fet Yolanda Díaz, Irene Montero, Alberto Garzón i Manuel Castells. Iglesias duia una mascareta amb la inscripció 'Sanitat pública'.

Felip VI ha entregat sis medalles a militars per la participació en l'operació 'Balmis', que es va posar en marxa per lluitar contra el coronavirus quan es va declarar l'estat d'alarma al març. També s'ha reconegut la feina de personal civil (bombers, protecció civil i emergències o policia municipal) durant la pandèmia.

A banda de la família reial, el govern espanyol -amb l'absència de la ministra d'Exteriors- i alguns caps d'executiu autonòmics també han assistit els presidents i presidentes del Congrés, Senat, Consell General del Poder Judicial (CGPJ) i Tribunal Suprem així com Tribunal Constitucional. A més de líders i representants dels principals partits polítics estatals.