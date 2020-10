Quaranta persones ataquen una comissaria de París amb focs artificials

La Policia de París va condemnar ahir el que va descriure com un atac de matinada protagonitzat per 40 persones que van llançar coets de focs artificials i altres projectils contra una comissaria a la comunitat de Champigny-sur-Marne (al departament septentrional de la Vall del Marne, de la regió d'Ille de France).

Encara que cap agent va resultar ferit, l'alcalde, Laurent Jeanne, va assenyalar que dos policies que estaven als voltants de la comissaria van tenir el temps just per refugiar-se a l'entrada per evitar patir ferides.

Alguns dels individus anaven armats amb barres de ferro, segons l'alcalde, que va demanar una investigació completa d'un incident ocorregut només dies després que dos policies resultessin greument ferits per agressors que els van atacar mentre estaven en una missió de vigilància en un altre suburbi de París.

La policia va publicar un vídeo que mostra una gran quantitat d'artefactes pirotècnics que esclaten en direcció a la comissaria de Champigny-sur-Marne, uns 15 quilòmetres al sud-est de París. Les persones armades van intentar entrar per la força a la comissaria, però finalment no ho van aconseguir. Ningú va ser arrestat, però les imatges que es van divulgar mostraven finestres trencades a l'estació de policia i cotxes danyats.



Els motius de l'atac, desconeguts

No s'ha aclarit de moment el motiu de l'atac, el tercer en aquesta comissaria en dos anys. La comissaria està situada en una zona residencial coneguda pel tràfic de drogues i considerada per les autoritats com un districte d'alta prioritat per al restabliment de l'ordre.

Els nombrosos incidents de seguretat pública que s'han produït a França des del final del confinament provocat pel coronavirus a mitjans del mes de maig han posat el Govern en alerta per l'augment de la delinqüència, en el marc de les seqüeles econòmiques de la pandèmia de coronavirus.