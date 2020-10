Facebook prohibirà tot contingut que negui l'Holocaust

Facebook prohibirà finalment tot contingut «que negui o distorsioni» l'Holocaust. Després d'anys de crítiques i pressió pública per permetre i fins i tot promoure la difusió de missatges antisemites, la plataforma va anunciar un canvi en la seva política en considerar que la difusió de missatges antisemites entren en el que es considera discurs de l'odi. En un breu comunicat, la xarxa social va explicar que aquesta decisió respon a la detecció d'un augment dels atacs d'odi i a la intenció de Facebook de lluitar contra la propagació de desinformació i de discursos extremistes i intolerants. «Durant el segon trimestre del l'any hem retirat 22,5 milions de missatges d'odi a nivell mundial i prohibit 250 organitzacions de supremacistes blancs», va assenyalar Monika Bickert, vicepresidenta de polítiques de contingut.

La reacció de Facebook arriba tard. Fins fa pocs mesos el gegant social dirigit per Mark Zuckerberg havia rebutjat qualsevol tipus de regulació de contingut a la plataforma, assegurant que no volien ser «un àrbitre de la veritat». Així, l'argument de la llibertat d'expressió servia a la plataforma per permetre la difusió de teories de la conspiració, de missatges racistes i antisemites i l'agrupació en xats de supremacistes blancs.