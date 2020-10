L'OCDE ajorna fins a la meitat del 2021 la nova fiscalitat digital

Nou retard en les negociacions internacionals a favor d'una nova fiscalitat per a les multinacionals amb ús intensiu de la tecnologia digital. L'organització de països desenvolupats OCDE havia previst un acord per a això a finals de l'any 2020, però el seu secretari general, Ángel Gurria, va ajornar ahir fins a «mitjans del 2021» la possibilitat de posar en marxa un acord per a una nova fiscalitat de les multinacionals que inclogui una tributació mínima de cadascuna d'elles.

Així ho va anunciar Gurría ahir en una trobada informativa prèvia a la reunió de ministres de Finances i governadors de bancs centrals del G-20 prevista per a demà, sota presidència de l'Aràbia Saudita. En la trobada informativa també va participar Pascal Saint-Amans, director del Centre per a la Política Fiscal de l'OCDE. «El got està mig ple: el paquet està gairebé a punt però cal un acord polític», va reconèixer Saint-Amans.

Gurría va admetre l'existència de «progressos substancials» entre 137 països, inclosos els EUA, que -segons va dir- permetran avançar en un acord abans que finalitzi el 2020 amb l'objectiu de convertir-lo en compromís d'implementació a mitjans de 2021. Gurría va vincular aquest retard a les dificultats negociadores provocades per la pandèmia i a les «diferències polítiques» entre els països. En ser preguntat per la possible incidència de les eleccions als EUA, es va limitar a destacar el compromís actiu d'aquest país en l'avanç dels acords i el seu convenciment que així serà guanyi qui guanyi en els comicis de novembre

En el pitjor dels casos -segons Gurría-, l'absència d'un acord alimentaria «una guerra comercial mundial desencadenada per impostos unilaterals als serveis digitals a tot el món». L'OCDE estima que tot això restaria al PIB mundial més de l'1% anual. «El fracàs obre el risc que les guerres fiscals es converteixin en guerres comercials en un moment en què l'economia mundial ja està patint enormement», va afegir.

La negociació d'una nova fiscalitat digital en el pla internacional ha anat canviant en els darrers anys. El que va començar com un debat sobre la «taxa Google», aplicada a les grans tecnològiques (com l'aprovada a Espanya), s'ha transformat ara en una negociació més àmplia. «L'objectiu és garantir que les empreses multinacionals (EMN) amb ús intensiu de la tecnologia digital o orientades al consumidor paguin impostos quan realitzen negocis sostinguts i significatius, fins i tot quan no tenen presència física, com ho exigeixen actualment les normes fiscals vigents», segons l'OCDE.



Doble via de negociació

En aquest nou perímetre entren les grans tecnològiques, però també qualsevol gran multinacional que obtingui bona part del seu negoci a partir de la tecnologia digital. I la via en negociació per aconseguir l'objectiu proposat és doble. D'una banda, una nova assignació per països dels beneficis obtinguts per cada multinacional, fins i tot en aquells on no té establiment permanent, però sí que fa negoci (Pilar un). D'altra banda, els avenços dels 137 països també afecten el disseny d'una tributació mínima de les multinacionals, per evitar una competència fiscal agressiva entre els països (Pilar dos).