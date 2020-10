El Reis presideixen un 12-O inèdit marcat per la pandèmia del coronavirus

Un 12 d'octubre insòlit. Insòlit, com gairebé tot el que ha provocat la pandèmia de la COVID-19. Un acte de celebració del Dia de la Hispanitat, minúscul, sobri. Amb una desfilada militar reduïda a la mínima expressió en un entorn solemne, la plaça de l'Armeria del Palau Reial de Madrid, però també inexplorat fins ara, perquè l'escenari tradicional era el Passeig de la Castellana. Res és el que era abans, i ahir, el primer 12-O amb el Govern de coalició en el poder i amb un estat d'alarma decretat només a Madrid i a altres vuit municipis de l'autonomia, tampoc.

La senzilla i austera cerimònia, de 45 minuts de durada, va començar al migdia, amb l'arribada dels Reis i les seves filles, la princesa Elionor i la infanta Sofia, a la plaça de l'Armeria. Els quatre van ser rebuts pel president del Govern, Pedro Sánchez. Després, la protocol·lària salutació a les autoritats, començant per les presidentes de Congrés i Senat, Meritxell Batet i Pilar Llop, els presidents del Poder Judicial i del Suprem i del Constitucional, Carlos Lesmes i Juan José González Rivas, i el Govern en ple, amb l'única absència de la titular d'Exteriors, Arancha González Laya.

Aquest 12-O era el primer al qual acudien els membres d'Unides Podem, ara ja a l'Executiu central. També era la primera vegada que es trobaven Felip VI i el vicepresident segon, Pablo Iglesias, després de les crítiques d'aquest (i del ministre de Consum, Alberto Garzón) al Monarca del passat 25 de setembre. Aquell dia, el cap de l'Estat no va poder acudir al lliurament de despatxos judicials a Barcelona, vetat per l'Executiu.

No va haver-hi tensió en aquesta salutació fugaç amb el Rei. Únicament, petitíssimes diferències en la gestualitat. Més continguts i rígids Iglesias i Garzón. També amb un cop de cap van respondre Irene Montero, Yolanda Díaz i, més efusiu, amb la mà al pit, Manuel Castells. Els ministres socialistes sí que van ser més efusius. Però res va quedar fora del protocol. El que sí que es va convertir en una companyia constant en tot l'acte van ser els crits de «Sánchez, dimissió!» i les esbroncades i xiulets contra l'Executiu, i també els «visca el Rei!» d'alguns ciutadans congregats a les portes del Palau Real i que penetraven pels murs fins a fer-se sentir, com una banda sonora gairebé contínua. Vox havia convocat protestes contra l'Executiu i contra la declaració de l'estat d'alarma.



Mandataris autonòmics absents

A la tribuna d'autoritats, molt més reduïda que a anys anteriors, la majoria dels presidents autonòmics. A les tradicionals absències d'Euskadi i Catalunya -ara dirigida interinament per Pere Aragonès, que va assegurar que Catalunya no té president i per tant no podia enviar ningú a l'acte-, es van sumar les dels mandataris d'Aragó -Javier Lambán es troba encara convalescent per una prostatitis, de Balears (Francina Armengol va al·legar les restriccions de mobilitat per la pandèmia) i de Múrcia (Fernando López Miras va anul·lar a última hora el viatge a Madrid per un contacte estret amb un contagiat per coronavirus).



Desfilada cancel·lada

La pandèmia va obligar a cancel·lar la desfilada a la Castellana i també la recepció posterior al Palau Reial. No va haver-hi cap conversa amb periodistes, però sí algunes de les autoritats prèvies a l'inici de l'acte. Algunes cridaneres, com la que va mantenir Iglesias (amb màscara blava en defensa de la sanitat pública) amb Lesmes, González Rivas i Llop. Cercle al qual després es va sumar Carmen Calvo. A la vicepresidenta primera se la va veure xerrar animadament ja sola amb el president del Poder Judicial. Lesmes i el Govern volien evidenciar una certa distensió després de setmanes d'enfrontament.

Però sens dubte la major expectació estava bolcada en la trobada entre Sánchez i la cap de l'Executiu madrileny, Isabel Díaz Ayuso, després que divendres el Govern decretés l'alarma sense el seu aval. Ayuso va arribar a la plaça de l'Armeria acompanyada per l'alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida. Tots dos exercien d'amfitrions i havien de rebre el president. Sánchez els va saludar a tots dos. L'aire es podia tallar. Només un intercanvi de mirades i poc més. Just després, mentre esperaven els Reis, es van situar al costat de la ministra de Defensa, Margarita Robles, i el cap de l'Estat Major de la Defensa, Miguel Ángel Villarroya.