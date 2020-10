Espanya supera la barrera dels 900.000 contagiats i suma 209 morts més

Espanya ha superat aquest dimecres la barrera dels 900.000 contagiats de covid-19, després que el Ministeri de Sanitat hagi registrat 11.970 nous positius. A banda hi ha hagut 209 morts més per coronavirus a Espanya en relació amb el total de casos confirmats l'últim dia, fet que apuja la xifra global de defuncions a les 33.413. Segons l'últim informe publicat, des que va començar la pandèmia hi ha hagut 908.056 casos confirmats per proves diagnòstiques. Madrid continua al capdavant en nombre de contagis i n'acumula 270.745 des que va començar la pandèmia, 13.156 en la darrera setmana. A Catalunya se n'acumulen 163.274, dels quals 10.361 en els últims 7 dies.

La comunitat autònoma amb més diagnosticats l'últim dia torna a ser Madrid, amb 2.212 casos. La segueixen el País Basc amb 383, Navarra amb 376 i Catalunya amb 321. A Andalusia se n'han registrat 300.

Pel que fa a les defuncions, Sanitat xifra en 33.413 el total de morts per coronavirus arreu de l'Estat espanyol, 209 més que ahir. Segons l'últim informe del Ministeri, 486 s'han produït en els últims 7 dies. D'aquestes, 104 s'han produït a Castella i Lleó, 75 a Andalusia i 64 a Madrid. A Catalunya n'hi ha hagut 7.

Des que va començar la pandèmia, hi ha hagut 159.230 hospitalitzacions. En l'última setmana, se n'han registrat 2.963 i 190 ingressos en UCI, dels 14.351 que hi ha hagut des del març passat.

De les 2.963 hospitalitzacions que hi ha hagut en la darrera setmana, 661 s'han produït a Castella i Lleó, 485 a Andalusia i 361 a Madrid. Catalunya n'ha registrat 84 i 3 ingressos en UCI.