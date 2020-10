El jutge del cas Kitchen crida a declarar el fals capellà que va assaltar la casa de Bárcenas de Bárcenas

El jutge de l'Audiència Nacional Manuel García-Castellón vol determinar si l'assalt d'un fals capellà a la casa de l'extresorer del PP Luis Bárcenas el 2013 s'emmarca en el dispositiu parapolicial il·legal conegut com a operació Kitchen, posat en marxa pel Ministeri d'Interior de Jorge Fernández Díaz per intervenir els documents compromesos per al partit que pogués tenir. Per arribar a una conclusió, el magistrat ha citat a declarar per a divendres com a imputat l'únic condemnat per aquest atac.

Abans de comparèixer davant el magistrat, Enrique Olivares García serà sotmès a un reconeixement mèdic forense per determinar si es troba en condicions de prestar declaració. L'Audiència Provincial de Madrid va condemnar-lo a 22 anys de presó per irrompre al domicili de Bárcenas i retenir la seva dona, el seu fill i l'empleada domèstica. Els magistrats el van considerar responsable de tres delictes de segrest, amenaces i faltes de lesions, tinença il·lícita d'armes i violació de domicili.



Preguntar a tothom

García-Castellón ha mostrat el seu interès per aquest episodi, a través de reiterades preguntes als exresponsables policials imputats en la causa, encara que cap, ni tan sols l'excomissari Enrique García Castaño, que s'ha mostrat disposat a col·laborar amb la justícia, ha admès qualsevol coneixement sobre aquests fets.

Si més no resulta sospitós com es va produir l'assalt, especialment, després de saber-se que fins a 70 policies participaven en la vigilància a què es va sotmetre la família Bárcenas. També és cridaner com es va resoldre: el xofer dels Bárcenas, Sergio Ríos, va irrompre a l'habitatge tot i ser el seu dia lliure i va aconseguir reduir Olivares. Ríos, un dels imputats en la Kitchen, rebia 2.000 euros al mes dels fons reservats per informar sobre el matrimoni.



L'origen de l'arma

Segons Europa Press, entre les diligències pendents, el jutge també va demanar esbrinar l'origen del revòlver utilitzat pel fals capellà en l'assalt. Es tracta de l'arma amb la qual va amenaçar, una vegada que va entrar a la casa després de fer-se passar per un capellà d'Institucions Penitenciàries per tramitar la llibertat condicional de Bárcenas, Rosalía Iglesias, el seu fill Guillermo i una treballadora domèstica. «O em dieu la informació que tombi el Govern o us mato», els va advertir, segons consta en l'atestat policial, que es troba inclòs en el sumari del cas Kitchen.