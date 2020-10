La negociació entre el Regne Unit i la UE pel Brexit, en «fase crítica»

El primer ministre britànic, Boris Johnson, va fixar demà, el dia en què s'inicia el proper Consell Europeu, com a data límit per aconseguir un acord sobre la futura relació amb la Unió Europea. Un termini impossible de complir donada la manca d'avenços en les tres grans qüestions que segueixen obertes en la negociació: la igualtat de condicions per evitar la competència deslleial, la governança i la pesca. Els Vint-i-set són conscients que el temps passa i que la negociació no es pot prolongar més enllà de principis de novembre.

«Tots donem per fet que queda un màxim de 3 setmanes per concloure les negociacions. Finals d'octubre o primers dies de novembre és el màxim per poder tancar un acord que doni temps a realitzar tota la traducció dels instruments, aprovació per part del Parlament Europeu i els parlaments nacionals perquè a partir de l'1 de gener tinguem un marc regulador de les relacions futures entre la UE i el Regne Unit», va resumir el secretari d'estat per a assumptes europeus, Juan González Barba, després del balanç realitzat pel negociador europeu, Michel Barnier, als Vint-i-set.



Esquivar un divorci caòtic

El polític francès els va explicar que hi ha alguns avenços, especialment en matèria d'ajudes d'Estat, però insuficients per desbloquejar una negociació que, segons va admetre el ministre alemany per a la UE, Michael Roth, es troba en «una fase crítica». Per a avui està prevista una conversa telefònica entre Johnson i la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, però des de Brussel·les insisteixen que està en mans de Londres fer «passos decisius» en els tres capítols oberts si volen esquivar un Brexit caòtic que serà «dolorós per ambdues parts però encara més per als nostres amics britànics», va recordar Roth, que va afegir que «seguirem treballant per aconseguir un acord just en els propers dies».