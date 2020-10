El Suprem confirma les condemnes de Gürtel, però veu excessiva la referència a la caixa B del PP

La Sala penal del Tribunal Suprem ha qualificat d'excessiu que el tribunal de l'Audiència Nacional que va jutjar la primera època de la trama Gürtel (1999-2005) donés per acreditada en la seva sentència l'existència d'una caixa 'B' en el PP.

Encara que els jutges de l'Audiència Nacional no van voler entrar a analitzar en profunditat aquest assumpte perquè quedava "fora del seu àmbit de coneixement", i només ho van fer per a contextualitzar els fets jutjats, com assenyalen en la sentència, sí que van destacar que el PP comptava amb una "estructura financera i comptable paral·lela a l'oficial existent almenys des de l'any 1989, les partides del qual s'anotaven informalment, a vegades en simples fulles manuscrites", en els coneguts com a 'Papers de Bárcenas'.