Trump torna a la campanya a tota màquina i sense protocols de seguretat

L'espectacle polític més cobejat i temerari d'Amèrica torna a rodar com un bòlid en flames. Donald Trump va tornar ahir a la contesa, deu dies després d'haver donat positiu per coronavirus, amb un míting multitudinari a Florida en què va tornar a saltar-se tots els protocols de seguretat davant la COVID-19 mentre un públic entregat el rebia amb crits de «t'estimem» i «quatre anys més». El president dels Estats Units no els va decebre. Durant una hora de discurs a pulmó obert, va tornar a ser el Trump de sempre sobre l'escenari, una barreja d'humorista, telepredicador, demagog i populista flamíger per demostrar que afronta amb vigor renovat les tres setmanes que decidiran el futur del seu país.

Per als republicans va ser el més semblant a un miracle després de les dues últimes setmanes de punyent penitència que han hagut de suportar. No només ha tornat el seu candidat a la campanya, sinó que han aconseguit posar en marxa al Congrés el procés per confirmar Amy Coney Barrett, la jutgessa ultraconservadora amb la qual pretenen ocupar abans de les eleccions del 3 de novembre el lloc que va deixar al Tribunal Suprem la mort de l'heroïna feminista Ruth Bader Ginsburg. Una maniobra que els permetria ancorar el tribunal en la dreta durant la propera generació.

Les enquestes segueixen donant al demòcrata Joe Biden un clar avantatge per conquerir la presidència, però també és cert que fa quatre anys va passar el mateix i Trump va acabar donant la sorpresa. Florida serà clau en aquestes eleccions, i Trump va voler alimentar les pors de la seva població hispana en presentar Biden com un titella de l'«extrema esquerra» demòcrata.

«Et fa sentir bé quan superes una cosa així i et diuen que ets immune», va clamar el president a Florida, hores després que el seu metge assegurés que ha donat negatiu en «diverses proves consecutives» de COVID-19. Durant uns quants dies, no se sap quants, com tampoc es coneix la fiabilitat dels tests, ja que ha estat sotmès a proves ràpides d'antígens. «Em sento poderós. Besaré els nens, les dones maques i tothom. Els faré un petó gran i aparatós», va afegir fent broma el dirigent republicà. Trump es va obstinar a transmetre que està plenament recuperat i que l'economia del seu país ha remuntat el vol després de deixar enrere els confinaments de primavera, als quals va negar base científica. El cert, però, és que aquesta recuperació està encara per arribar. El seu país està oficialment en recessió.

Durant el míting, celebrat a l'hangar d'un dels aeroports d'Orlando, Trump va comparèixer sense mascareta. Una protecció que va escassejar també entre els centenars de simpatitzants que el van aclamar sense mantenir la més mínima distància de seguretat, tot i que alguns actes del president s'han convertit en focus de contagi, com va passar durant la presentació en societat de Barrett a la Casa Blanca.



Autoritats preocupades

Les autoritats sanitàries del país estan preocupades. «Està jugant amb foc», va dir hores abans del míting el doctor Anthony Fauci. «És el pitjor dels moments per fer alguna cosa així perquè la situació als Estats Units és molt preocupant. Ara mateix, els índexs de positius estan augmentant a diversos estats». El virus ha matat més de 215.000 nord-americans i gairebé vuit milions s'han contagiat.