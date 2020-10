La UE podrà imposar aranzels als EUA per 4.000 milions de dòlars pel cas «Boeing»

Nou capítol en la guerra comercial que enfronta els Estats Units i Europa pel cas «Airbus-Boeing». L'Organització Mundial del Comerç (OMC) va autoritzar la Unió Europea (UE) a imposar sancions comercials als Estats Units per un valor de gairebé 4.000 milions de dòlars pels subsidis indeguts d'aquest últim en favor del seu constructor aeronàutic Boeing, segons informa EFE.

Aquesta és la principal conclusió d'un dictamen que ha emès un panell d'arbitratge de l'organització. «L'import és proporcional amb els efectes adversos que la Unió Europea ha patit en el període de setembre de 2012 a setembre de 2015», segons va determinar el panell de l'OMC. Washington i Brussel·les porten catorze anys enfrontats a l'OMC a causa dels subsidis a Airbus i Boeing. Ambdues parts s'acusen mútuament d'injectar milers de milions en ajudes públiques, contràries a la normativa internacional.

La tensió va escalar a un altre nivell fa just un any, quan el president nord-americà, Donald Trump, va decidir imposar aranzels per valor de 7.500 milions de dòlars a Europa després d'aconseguir una resolució favorable de l'OMC en la qual l'organisme va estimar en aquesta xifra els danys patits. Així, els Estats Units van començar a gravar amb un 10% els productes aeronàutics i amb un 25% una llarga llista de productes agroalimentaris. En el cas d'Espanya, aquests aranzels arriben a exportacions per valor de 1.000 milions d'euros, principalment en el sector agroalimentari com l'oli d'oliva, el vi o el formatge, segons va estimar l'any passat el Ministeri d'Agricultura.

Des de llavors, la Comissió Europea i els estats membres més afectats -Espanya, França, Alemanya i Regne Unit- van intentar negociar amb el Govern nord-americà per arribar a un acord, encara que sense gaire èxit. El president nord-americà fins i tot va amenaçar, en diverses ocasions, amb noves sancions a nous productes com el cava.



Amenaces de Brussel·les

Davant la improductivitat de les converses, la principal consigna des de Brussel·les ha estat l'amenaça contínua al govern de Trump d'imposar aranzels en sentit contrari fins que obtingués el beneplàcit de l'Organització Mundial de Comerç que acaba de rebre. Encara que l'executiu comunitari sempre ha insistit en intentar arribar a un acord abans d'endinsar-se en una guerra comercial. I en això va tornar a insistir el vicepresident executiu de la Comissió Europea, Valdis Dombrovskis, després de conèixer la decisió de l'OMC. «La meva preferència és arribar a un acord negociat amb els Estats Units, evitant diverses rondes nocives de mesures i contramesures», va assenyalar Dombrovskis en un comunicat.

«El nostre suggeriment és que els Estats Units retirin les tarifes que han imposat arran d'aquest cas. La UE evitaria exercitar el dret d'aranzels de represàlia, i netejaríem la taula, treballant junts per trobar un territori comú en diverses àrees», va plantejar. En aquest sentit, França i Espanya van anunciar al juliol d'aquest any la modificació de les condicions dels crèdits concedits a Airbus, objecte de la disputa.

En qualsevol cas, si Europa decideix imposar un gravamen a les exportacions dels Estats Units podria afegir aranzels per valor de 4.000 milions de dòlars d'un cas anterior, segons va explicar fa mesos el ministre d'Agricultura, Luis Planas, de manera que el «càstig» s'acostaria més al dard enverinat de 7.500 milions que va disparar Washington a Europa fa només un any.