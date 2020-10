Detenen vuit membres d'un grup criminal que robava mercaderia de camions a diverses províncies

La Guàrdia Civil de Toledo, juntament amb la Policia Municipal de Madrid, en el marc de l'operació CAPAGA, ha desarticulat un grup criminal especialitzat en el robatori de mercaderia de camions estacionats en àrees de descans. Els delinqüents han sostret gènere valorat en més de 500.000 euros, i s'ha recuperat mercaderia per més de 150.000 euros.

S'ha detingut a 8 persones, dues d'elles per delictes d'encobriment, i a una més se l'ha pres manifestació com investigada, per 15 delictes de robatori comesos en localitats de les províncies de Madrid, Segòvia, València, Burgos, Lleida, Biscaia, Toledo, i un a França.

Arran de diversos avisos de ciutadans que van alertar a la Guàrdia Civil sobre moviments estranys d'un vehicle en la localitat de Camarena, agents de l'Àrea de Recerca de la Guàrdia Civil de Valmojado van iniciar, el mes de juliol passat, una recerca per a determinar si els ocupants d'aquest vehicle estaven relacionats amb diversos delictes de robatori en camions que s'havien produït en la seva demarcació, ha informat la Guàrdia Civil en nota de premsa.

De manera simultània, la Policia Municipal de Madrid del districte de Pont de Vallecas, es posava en contacte amb aquests agents per estar investigant al seu torn fets de similars característiques comesos en Ciempozuelos (Madrid) i en Ontígola (Toledo). A partir d'aquest moment, agents de tots dos cossos policials van iniciar una recerca conjunta que va donar origen a l'Operació CAPAGA.

Aquesta recerca els va portar fins a un home que residia en el barri madrileny de Pont de Vallecas i fins a les persones que utilitzaven el vehicle investigat.

Els agents van comprovar que es tractava d'un grup de delinqüents perfectament organitzats que estudiaven i analitzaven les diferents àrees de descans on els transportistes paraven per a descansar i pernoctar.

Un d'ells feia labors de vigilància mentre que els altres estacionaven un dels dos camions que utilitzaven per a transportar els efectes robats, al costat dels altres vehicles per a no aixecar sospites.

Després esberlaven les lones de protecció dels semiremolcs i comprovaven quina càrrega portaven, i si era del seu interès, tallaven el precinte i fracturaven la porta d'accés. En pocs minuts traslladaven la càrrega d'un camió a un altre i fugien amb el gènere fins a Madrid capital, utilitzant un vehicle llançadora que els alertava de possibles controls policials.

Aquests delinqüents intentaven "col·locar", en tot just unes hores, la mercaderia robada i la resta el portaven fins a un magatzem situat en la localitat de Rivas Vaciamadrid (Madrid), on uns receptadores el posaven a la venda en petites quantitats com a "venda d'oportunitats".En el transcurs d'aquesta operació, els investigadors van localitzar i van interceptar 3.600 quilos de llagostins sostrets en caixes que, amb la col·laboració dels serveis sanitaris, van ser retirats i destruïts quan estaven intentant comercialitzar-los en Mercamadrid.

Una vegada identificats tots els delinqüents, agents de la Guàrdia Civil de Valmojado i de la Policia Municipal de Madrid, van explotar aquesta operació i van detenir, en diferents barris de Madrid (Puente Vallecas, Carabanchel, Pa Beneït, Usera i Villaverde) a 8 persones com a autors d'un delicte de pertinença a grup criminal.

A 6 d'ells se'ls ha imputat per 15 delictes de robatori amb força en les coses comesos en localitats de les províncies de Madrid (El Molar, Ciempozuelos, Madrid capital), Segòvia (Boceguillas), València (Riva-Vermella de Túria), Burgos (Aranda de Duero), Lleida (Torrefarrera), Biscaia (Mundaka), Toledo (Ontígola), i França (Fontcuoverte). Altres 2 han estat detinguts per delictes d'encobriment i s'ha pres manifestació com investigada no detinguda a una altra més per estar relacionada amb aquests delictes.

En aquesta operació CAPAGA s'ha desarticulat un grup criminal especialitzat en robatori de mercaderia de camions i s'ha recuperat material per valor en venda a l'engròs de 150.000 euros. Es calcula que el valor total del gènere sostret podria superar els 500.000 euros. Les diligències instruïdes i les persones detingudes, han estat posades a la disposició del Jutjat de Primera Instància i Instrucció corresponents de Guàrdia de Valdemoro.

L'operació continua oberta, per la qual cosa no es descarta que s'esclareixin altres delictes de robatori d'aquestes características.la Guàrdia Civil agraeix als ciutadans la seva col·laboració i recorda que el telèfon d'urgències del qual disposa la Guàrdia Civil, 062, aquesta les 24 hores a la seva disposició. Igualment s'informa de l'existència de l'aplicació de mòbil gratuïta ALERTCOPS perquè davant qualsevol eventualitat puguin posar-se en contacte amb les Forces i Cos de Seguretat de l'Estat.