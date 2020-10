Espanya és el país amb més morts addicionals entre els mesos de febrer i maig

Espanya és el país on més morts addicionals per qualsevol causa hi va haver entre mitjans de febrer i maig, d'un total de 21 territoris industrialitzats analitzats en un estudi publicat Nature Medicine. La investigació, encapçalada per Majid Ezzati, de l'Imperial College London, revela que, en aquest període, Espanya va tenir de mitjana 98 morts per cada 100.000 habitants, un 38% més que el seu nivell habitual previ a la COVID-19, seguida per la mortalitat addicional d'un 37% que es va registrar a Anglaterra i Gal·les.

En conjunt, els 21 països o territoris estudiats, que van ser seleccionats per tenir més de quatre milions d'habitants i per facilitar dades setmanals, van computar 206.000 decessos més (105.800 homes i 100.000 dones) del que hauria estat esperable, un increment de l'18% .Bulgària, Nova Zelanda, Eslovàquia, Austràlia, República Txeca, Hongria, Polònia, Noruega, Dinamarca i Finlàndia «van experimentar canvis en mortalitat que van ser des de petits retrocessos a increments d'un 5% o menys», assenyala l'estudi.

En relació amb els contagis, aquests segueixen creixent i ahir Espanya va superar la barrera dels 900.000 després que el Ministeri de Sanitat hagi registrat 11.970 nous positius. A banda, hi ha hagut 209 morts més per coronavirus a Espanya en relació amb el total de casos confirmats l'últim dia, fet que apuja la xifra global de defuncions a les 33.413. Segons l'últim informe publicat, des que va començar la pandèmia hi ha hagut 908.056 casos confirmats per proves diagnòstiques.

Madrid continua al capdavant en nombre de contagis, amb 2.212, i n'acumula 270.745 des que va començar la pandèmia, 13.156 en la darrera setmana. A Catalunya se n'acumulen 163.274, dels quals 10.361 en els últims 7 dies.



No allargaran l'estat d'alarma

Precisament a Madrid, on està en vigor l'estat d'alarma, el vicepresident de la Comunitat Ignacio Aguado, ha assegurat que el ministre de Sanitat, Salvador Illa, es va comprometre dimarts a la reunió de el Grup Covid-19 a no prorrogar l'estat d'alarma a Madrid quan es compleixin els 14 dies.

«Vam aconseguir que el ministre es comprometés a no proposar la convalidació de l'estat d'alarma d'aquí a deu dies. Es va comprometre a la taula de reunions i això són acords i avenços, jo ho valoro positivament», va avançar Aguado en una entrevista amb Onda Cero. Dins el Govern regional, ha reconegut, no aconsegueix dur a terme «tot el que li agradaria» i lamenta que entre Govern central i regional s'estiguin preocupant en «recursos judicials amunt i avall» en «si és Sánchez el que té la culpa o Ayuso».Així mateix, el Govern de la Comunitat de Madrid ha insistit que la Conselleria de Sanitat aposta per restringir la mobilitat, mitjançant una ordre, en zones bàsiques o districtes amb alta incidència de coronavirus després de l'estat d'alarma, encara que no es tanca a prendre un altre tipus de mesures. Aguado defensa que ha de ser la mateixa conselleria la que elabori les mesures en funció de l'evolució epidemiològica.