L'executiu treu importància al possible retard dels fons de la Unió Europea

El Govern assumeix que el debat entre el Parlament Europeu i el Consell de la UE pot retardar l'accés d'Espanya als una mica més de 27.000 milions d'euros dels fons europeus que l'executiu inclourà en el seu projecte de Pressupostos del 2021. No obstant això, fonts del Govern treuen importància a aquesta circumstància. Si es produís el retard -expliquen- el Tresor avançaria el finançament per la via de l'endeutament. Donant per fet que, tot i amb cert retard, els diners europeus arribarien com a molt tard a la part final de l'any, aquestes quantitats tornarien a minorar l'endeutament de l'exercici.

En tot cas, afegeixen que a la Comissió Europea s'està valorant la possibilitat que l'endeutament en què poguessin incurruir els estats el 2021 a compte de la recepció futura de fons europeus no computi com a deute de cada país, sinó de la Unió Europea. D'aquesta manera, el Govern assumeix que qualsevol possible retard en la definitiva aprovació del nou esquema de fons europeus i del marc financer plurianual no afectarà la posada en marxa dels plans d'inversió vinculats als diners de la UE.

La tensió entre el Parlament Europeu i el Consell de la UE que pot acabar retardant la definitiva aprovació de l'esquema dels fons europeus està relacionada amb el mecanisme de vigilància per complir l'Estat de Dret, que qüestionaria l'accés a diners europeus de països com Hongria. Aquest país rebutja aquest condicionament que pretén reforçar el Parlament Europeu i per això podria acabar obstruint la nova normativa sobre recursos propis, amb la introducció de nous tributs, en el qual es basa el nou marc financer plurianual. I és aquesta tensió la que pot acabar retardant la posada en marxa dels nous fons europeus de reconstrucció.

Per altra banda, segons EFE el Govern no tem que hi pugui haver retrets o preguntes per part d'altres països de la Unió Europea sobre la reforma de sistema d'elecció del Consell General de Poder Judicial (CGPJ) que han promogut els dos partits que el sustenten, el PSOE i Podem, quelcom que també podria afectar a l'arribada de fons de la UE.