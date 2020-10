El TS confirma la condemna al PP per la Gürtel però critica les al·lusions a la caixa B

El Tribunal Suprem ha ratificat en línies generals les penes imposades per l'Audiència Nacional als 29 acusats per la primera època de la trama Gürtel (1999-2005), inclòs que el PP es va beneficiar dels delictes comesos per la xarxa corrupta, de la mateixa forma que l'exministra Ana Mato, encara que tots dos els ignoressin. L'única concessió al partit presidit per Pablo Casado és que la sentència, que confirma el veredicte que va provocar la caiguda del Govern de Mariano Rajoy el 2018, considera excessives les mencions a la seva caixa B que feia la de l'Audiència Nacional, perquè no se'l jutjava per aquests fets i no es va poder defensar.

Però l'estimació parcial del recurs del PP en aquest punt no es tradueix en cap conseqüència i el Suprem assegura entendre que l'Audiència utilitzés tota la prova que afectava el partit en ser el «nexe comú que serveix d'amalgama al conjunt d'episodis» de corrupció declarats provats. I això inclou la caixa B, recollida en la comptabilitat manuscrita que portava el seu extresorer Luis Bárcenas, i que va aparèixer nombroses vegades en el judici.

D'aquí que arribi a la mateixa conclusió que l'Audiència Nacional respecte el fet que el grup de Correa va crear «un autèntic sistema de corrupció que va manipular la contractació pública a través de la relació amb influents membres del PP». Era «una estructura de col·laboració estable, consistent en la prestació de múltiples i continus serveis relatius a viatges, organització d'esdeveniments, congressos, etc., dins de la normal activitat de l'esmentat partit polític», afirma l'alt tribunal, validant el motiu que va donar peu a la moció de censura que va desallotjar Rajoy del Govern.

Els canvis produïts en les penes consisteixen que algunes s'han elevat en castigar de forma separada el frau i la malversació, com va demanar la Fiscalia en el seu recurs, i s'han augmentat algunes multes. Bárcenas ha vist així com la seva condemna de 29 anys ha passat a ser de 33 anys i 4 mesos. A altres acusats els ha passat el contrari, per algun atenuant o lliurar-se d'algun delicte. El principal acusat, Francisco Correa, ha estat condemnat a 51 anys en comptes de 51 anys i 11 mesos per la col·laboració que va mostrar en el judici, i la dona de Bárcenas, Rosalía Iglesias, complirà 12 anys i 11 mesos en comptes de 15 anys.

La sentència, de 1.843 folis, confirma la comissió de tots els delictes propis de la corrupció: suborn (actiu i passiu), falsedat en document mercantil, malversació de cabals públics, prevaricació, associació il·lícita, frau a l'administració pública, blanqueig de capitals , delictes contra la hisenda pública, tràfic d'influències, apropiació indeguda i exaccions il·legals.



«Eficaç sistema de corrupció»

El Suprem fa seu el relat de l'Audiència i declara que es va crear «un autèntic i eficaç sistema de corrupció a través de mecanismes de manipulació de la contractació pública, autonòmica i local, a través de la seva estreta i contínua relació amb influents militants d'aquest partit, que tenien possibilitats d'influir en els procediments de presa de decisió en la contractació pública de determinats ens i organismes públics que dirigien o controlaven directament o a través de terceres persones» (a comunitats i municipis governats pel PP).

Això va permetre que, «bé les empreses de Correa o altres triades per ell, amb l'acord i col·laboració d'aquells càrrecs públics, gaudiran d'un arbitrari tracte de favor i tinguessin un domini de fet sobre la contractació pública duta a terme per les entitats públiques parasitades». Per a això van subornar funcionaris i autoritats, van emetre factures falses i van muntar un entramat entre diferents societats per accedir a la contractació pública o ocultar la procedència il·lícita dels fons.