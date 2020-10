Anticorrupció es posiciona en contra d'investigar Iglesias pel cas Dina

La Fiscalia Anticorrupció de l'Audiència Nacional ha emès una nota interna en què es posiciona en contra que s'obri una investigació al Tribunal Suprem al vicepresident segon de Govern i líder de Podem, Pablo Iglesias, en relació a la peça «Dina» de la causa «Tàndem».

Aquest document s'ha lliurat al tinent fiscal de Tribunal Suprem, Luis Navajas, perquè el tingui en compte a l'hora de redactar el seu informe definitiu sobre si és procedent o no obrir causa a l'alt tribunal a Iglesias. La fiscal general de l'Estat, Dolores Delgado, va assenyalar ahir mateix en un acte organitzat pel Col·legi d'Advocats de Madrid en ésser preguntada per això, que ella no opina i no participa en el desenvolupament de l'informe que prepara el Ministeri Públic al respecte.

Fonts fiscals consultades per Europa Press confirmen que aquesta nota interna va ser enviada a la FGE. A hores d'ara, la Sala d'Admissions del Penal del Suprem roman a l'espera d'aquest informe del ministeri fiscal, sol·licitat la setmana passada, per decidir si és procedent o no anar contra Iglesias pels delictes de descobriment i revelació de secrets, danys informàtics i acusació o denúncia falsa en relació a la «peça Dina».