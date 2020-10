Brussel·les avisa Espanya: «S'ha de garantir la independència judicial»

La reforma exprés del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) plantejada pel PSOE i Unides Podem, que advoca per reduir les majories per elegir els jutges i accelerar el tràmit per eludir els informes dels òrgans consultius, ha sigut rebuda amb molta fredor a Brussel·les. La Comissió Europea va avisar ahir que quan un Estat membre emprèn una reforma del seu sistema judicial, ha de consultar abans els canvis amb les parts afectades i amb el Consell d'Europa i, sobretot, que és important garantir que «la independència judicial» no es vegi compromesa en aquest procés.

«La Comissió està al corrent del nou projecte de llei i estem seguint de prop els esdeveniments», va indicar el portaveu de justícia de la Comissió Europea, Christian Wiegand, sobre els plans de l'Executiu que dirigeix Pedro Sánchez per desbloquejar la renovació. En aquest sentit, Brussel·les recorda que fa tot just 15 dies, en el seu primer informe sobre l'Estat de dret a la UE 2020, ja va avisar de la «importància de reduir la influència del poder legislatiu o executiu sobre el judicial per reforçar la independència judicial».

Contra la politització

Concretament, en el capítol dedicat a Espanya, l'Executiu comunitari va apuntar a la situació en el CGPJ com un dels «desafiaments» pendents i va advertir que «és important garantir que el Consell no sigui percebut com a vulnerable a la politització». És més, segons remarca el portaveu comunitari en la seva resposta, «quan els estats membres reformen el sistema judicial, sempre ho haurien de fer consultant a tots els actors rellevants, incloent-hi la Comissió de Venècia», l'òrgan consultiu del Consell d'Europa –una institució intergovernamental amb seu a Estrasburg– responsable de vetllar pel respecte de l'estat de dret.

També afegeix Brussel·les que «els estats membres han de seguir els estàndards de la UE per garantir que la independència judicial no es vegi compromesa». Una recomanació que ja va fer el 30 de setembre en el primer informe d'avaluació sobre l'estat de dret publicat per la Comissió Europea. En aquesta anàlisi, l'Executiu comunitari va constatar els retards continuats en la renovació del CGPJ i va alertar que exerceix les seves funcions de manera interina des del desembre de 2018, degut precisament a la falta d'acord per a la seva renovació.

El document també fa referència als avisos del Consell d'Europa sobre la importància de garantir la independència d'aquest òrgan per evitar que el CGPJ sigui «percebut com a susceptible de politització». L'avís coincideix amb l'ofensiva llançada per l'oposició espanyola contra la reforma, que segons el PP i Ciutadans pot afectar l'arribada de fons europeus, la negociació d'un nou mecanisme per condicionar el desemborsament d'ajuts del fons de recuperació sobre l'estat de dret –sempre que afecti els interessos financers de la UE– i les crítiques d'un membre del Govern de Polònia als plans de Sánchez. Varsòvia és, juntament amb Hongria, l'únic Estat membre contra el qual la Comissió Europea ha activat l'article 7 del Tractat que permet sancionar les derives autoritàries.