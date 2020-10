Brussel·les veu «urgent» actuar, pel ràpid augment de contagis

Brussel·les veu «urgent» que les autoritats actuïn davant el ràpid augment de contagis a la Unió Europea. «S'ha de fer el que calgui per evitar un altre confinament generalitzat», va defensar ahir l'eurocomissària de Salut Stella Kyriakides. La Comissió Europea aposta per imposar «mesures de contenció» del virus que s'anticipin als esdeveniments, però no es vol pronunciar sobre la necessitat de tancar bars i restaurants. «Hem d'anar un pas per davant», va avisar. També va demanar als estats que comencin a preparar ja l'estratègia de vacunació. El vicepresident de la CE, Margaritis Schinas, va assegurar que la situació a Europa amb els rebrots és «extremadament delicada i incerta».

Des de Brussel·les recorden que les restriccions de l'activitat social a la primavera van donar «bons resultats». «Aquestes mesures són molt importants», asseguren fonts pròximes al Centre Europeu de Control i Prevenció de Malalties (l'ECDC, per les seves sigles en anglès). Ara bé, aquestes fonts reconeixen que encara no saben exactament si hi ha algunes mesures millors que d'altres.

Així mateix, el president del Consell Europeu, Charles Michel, va admetre que cal més cooperació entre els països europeus en aquesta segona onada de la pandèmia. De fet l'Organització Mundial de la Salut (OMS) va avisar que la relaxació de les mesures pot produir cinc vegades més morts que les registrades el mes d'abril.

Les dades de contagis de covid-19 segueixen creixent i ahir Alemanya va batre el rècord de 6.638 casos nous de coronavirus i 33 morts. Això suposa un nou rècord diari de contagis i eleva en més de 1.500 els contagis des del dia anterior, segons el balanç publicat aquest dijous per l'Institut Robert Koch (RKI), l'agència governamental encarregada del control de les malalties infeccioses.

Davant l'evolució de la pandèmia a Europa, el Govern britànic ha decidit elevar el nivell d'alerta a Londres al segon més alt, la qual cosa suposarà noves restriccions a la capital a partir de demà dissabte amb l'objectiu de frenar la ràpida propagació del coronavirus, davant d'una mitjana de 92 contagis per 100.000 habitants. La decisió també serà efectiva en altres zones d'Anglaterra.

Precisament, França també va endurir les restriccions després d'anunciar el toc de queda i l'estat d'emergència i ahir va detallar que també prohibia les festes privades, entre les quals els casaments, i l'enduriment de protocols als bars i restaurants.