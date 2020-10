Illa alerta que el Nadal «no serà normal» perquè la situació «no se solucionarà en 15 dies»

El ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha reconegut que la situació és "preocupant" i que durant les properes setmanes i mesos caldrà anar prenent "mesures molt quirúrgiques per períodes curts de temps" per evitar que les incidències acumulades es disparin. Aquestes mesures hauran de ser "contundents". Tot i això, s'ha mostrat convençut que entre finals d'aquest any i principis del següent hi haurà vacunes disponibles per subministrar i que, si això es compleix, la situació a l'estiu serà de "molta més normalitat". Pel que fa a les mesures aplicades a Catalunya, ha afirmat que la situació "no se solucionarà en 15 dies" però ha reiterat el seu suport a les decisions presses. El ministre ha alertat que el Nadal "no serà normal".

El ministre ha insistit en la situació complicada que es viu actualment, tot i que ha apuntat que aquesta segona onada està sent diferent a la primera, amb menys letalitat i molts més diagnòstics. S'ha mostrat a favor de "prendre mesures proporcionades a la realitat epidemiològica de cada territori" i ha donat suport a les que ha pres la Generalitat ja que l'estratègia que funciona és la de "mesures contundents per períodes curts de temps". "Poso en valor que són uns responsables que prenen decisions", ha declarat.

En aquest sentit, ha augurat que en els propers mesos caldrà prendre "precaucions" i prendre's "seriosament" la pandèmia per evitar posar en perill la xarxa assistencial i tenir sempre "marge de reacció". Així, ha descartat que calgui tornar a un confinament domiciliari i ha apostat per seguir aquesta línia d'anar prenent mesures quan sigui necessari. "Ve un període llarg de temps fins que no tinguem una vacuna o un tractament eficaç", ha manifestat.

"No serà un Nadal normal"

En aquest període hi ha el Nadal, un Nadal que ha reconegut que "no serà normal". Ha afegit que el pronòstic és que al desembre la pandèmia no haurà "ni molt menys acabat" i que es podrà viure i gaudir "però diferent".

Sobre la limitació de les reunions a sis persones, ha afirmat que "depèn" de com es facin aquestes trobades, si se segueixen estrictament les mesures de seguretat o no. "No vull anticipar res, es tracta d'arribar en les millors condicions possibles", ha defensat.

Optimisme a llarg termini

Tot i l'anàlisi de la situació actual, Illa s'ha mostrat més optimista en quant al futur i ha afirmat que el que s'ha de tenir és una "mentalitat de carrera de fons". El ministre s'ha mostrat convençut que entre desembre i principis d'any estarien disponibles les primeres dosis d'una vacuna contra la covid-19 perquè hi ha un esforç internacional "molt potent". Ha afegit que tot i que hi sigui, faran falta mesos per anar subministrant-la però ha confiat que es pugui arribar a l'estiu amb un percentatge "significatiu" de vacunats.

Illa ha insistit que això serà així si les vacunes en estudi superen totes les fases però ha assegurat que veu "de primera mà" com hi estan treballant les millors empreses i els millors científics. A més, ha dit que hi haurà "diferents vacunes" disponibles i que existeix "un horitzó d'esperança". Tot i això, ha reiterat que encara haurà de passar un horitzó de "cinc-sis mesos complicats".

També sobre les vacunes, el ministre ha assegurat que serà "molt bel·ligerant" amb els anti-vacunes i que des del Ministeri es combatrà comunicativament contra aquells que llencin missatges en contra de la vacunació. "No tenen raó i fan un perjudici a la societat", ha dit.

Sobre Catalunya, ha afirmat que si el Govern demanés l'aplicació de l'estat d'alarma perquè el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) no avalés les mesures, hi donarien suport com ja han dit en reiterades ocasions.

Per últim, ha descartat que s'ha mostrat contrari a que hi hagi pública als camps de futbol en la situació actual per les aglomeracions que es generen a les entrades i sortides. "És una cosa prescindible", ha manifestat.