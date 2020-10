L'Audiència Nacional confirma la imputació de Fernández Díaz

El jutge de l'Audiència Nacional Manuel García Castellón ha rebutjat el recurs de reforma que l'exministre de l'Interior Jorge Fernández Díaz havia presentat contra la seva citació com a investigat pel cas 'Kitchen', que gravita sobre l'ús del Ministeri de l'Interior per la creació d'una xarxa policial que investigava rivals polítics del PP. El magistrat sosté que existeixen indicis que clarament incriminen l'exministre no només per la seva mera condició de responsable d'Interior en el moment en què es va desplegar l'operació investigada, sinó que el Ministeri "va ser el centre des d'on es va desenvolupar" l'operació d'espionatge.

Fernández Díaz està citat a declarar com a investigat el 30 d'octubre a les 10 del matí a l'Audiència Nacional. Al seu recurs, l'exministre sostenia que la seva imputació estava basada en meres sospites, i qüestionava l'autenticitat dels missatges de text SMS que se li atribueixen en conversa amb el que va ser secretari d'Estat de Seguretat, Francisco Martínez.

La Fiscalia va demanar al jutge que rebutgés el recurs adduint que existeixen indicis suficients per confirmar la participació de Fernández Díaz en els fets que s'investiguen.

Segons el fiscal no hi ha cap element que permeti pensar que el secretari d'Estat tingués intenció d'incriminar intencionadament Fernández Díaz de manera falsa o injustificada quan no estava formalment investigat.