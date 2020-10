Londres dóna per "acabades" les negociacions comercials i culpa a la UE

El Govern britànic ha donat per "acabat" el diàleg amb la Unió Europa per a negociar un acord comercial que entri en vigor l'1 de gener de 2021, encara que el primer ministre, Boris Johnson, ha responsabilitzat al bloc comunitari del fracàs, reclamant-li un "canvi fonamental" en la seva actual postura negociadora.

Johnson ha assegurat aquest divendres que és moment de "preparar-se" per a la possibilitat que Regne Unit i la Unió Europea no segellin cap acord comercial en la data prevista, alguna cosa que veu plausible si no hi ha un "canvi fonamental" en la postura del bloc comunitari.

Londres ja havia mostrat la seva decepció després de l'emplaçament dels líders europeus perquè el Govern de Johnson prengués la iniciativa i desbloquegés les negociacions. El 'premier' britànic s'havia fixat el 15 d'octubre com a data límit per a avaluar si hi havia suficients avanços sobre la futura relació comercial o s'assumia el fracàs de les negociacions.

Johnson ha evitat aquest divendres donar res per assegut i, en canvi, ha tornat a posar sobre la taula que la ruptura sense acord continua sent una possibilitat real. No obstant això, un portaveu de Downing Street ha estat més taxatiu assegurant que "les converses comercials han acabat, considerant que va ser la UE qui les va resoldre el dijous "quan va dir que no volia canviar la seva posició negociadora".

El cap del Govern de Regne Unit ha lamentat que el cim de líders de la UE "aparentment ha descartat de manera explícita un acord a l'estil del Canadà". "Si no hi ha un canvi fonamental d'enfocament, anirem cap a una solució com la d'Austràlia", que no compta amb un marc comercial i basa fonamentalment les seves relacions amb la UE en els "principis bàsics" de l'Organització Mundial del Comerç (OMC), excepte en acords específics, ha afirmat.

"Sempre vam saber que hi hauria canvis l'1 de gener, independentment de quin fos la relació", ha afegit Johnson, confiat en la capacitat de Regne Unit de "prosperar" com una "nació independent" en matèria de lliure comerç, al marge del que pugui acordar o no amb la UE.

El nou missatge del 'premier' britànic coincideix amb la reunió dels caps d'Estat i de Govern de la UE, que el dijous, després de ser informats pel negociador europeu, Michel Barnier, de la falta d'avanços en les qüestions clau, van publicar un text de conclusions en el qual advoquen per continuar negociant "les pròximes setmanes", però critiquen la immobilitat i insten a Londres a fer passos per a sortir del punt mort.

De la declaració dels mandataris, no obstant això, va desaparèixer la referència a "intensificar" els esforços per a aconseguir un acord, tot i que aquesta expressió apareixia en els primers borradors però que finalment els líders van decidir suprimir rebaixant així el sentit d'urgència.

Segons el diagnòstic europeu, no s'ha produït cap acostament des que van arrencar els contactes en cap dels tres assumptes irrenunciables per a la UE: Les garanties que les empreses britàniques seguiran les mateixes regles de competència que les europees, una governança robusta per al compliment dels acords i permetre l'accés de la flota comunitària a les aigües britàniques.

Contactes pendents

Malgrat la fermesa en els avisos de Londres, des de Brussel·les insisteixen que els canals continuen oberts i que Barnier manté els seus plans de viatjar a Londres dilluns per a assistir a una nova ronda. "Les converses continuen", ha resolt un portaveu comunitari preguntat per Europa Press sobre la reacció britànica.

Downing Street ha sostingut que "no hi ha motius" per a la visita dels negociadors europeus si no estan sobre la taula "tots els assumptes" i hi ha una voluntat d'avançar, "sense que sigui el Regne Unit el que hagi de fer tots els moviments".