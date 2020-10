El PSOE retrocedeix i veu retallat el seu avantatge sobre el PP, mentre Vox puja

El Baròmetre d'opinió del CIS corresponent al mes d'octubre reflecteix una reculada en les dues formacions que componen el Govern, tant el PSOE com Unides Podem, mentre pugen el PP i Vox.

Així, el CIS atorga al PSOE una estimació de vot del 30,8%, set dècimes per sota de la seva dada del mes anterior i el seu pitjor registre des del mes de gener passat, abans de la crisi del coronavirus. Encara així, segueix per sobre del 28% que va obtenir en les generals de novembre.

El PP, que al setembre havia marcat la seva cota més baixa dels últims mesos, registra ara un 18,9%, vuit dècimes per sobre de l'anterior baròmetre però encara per sota del 20,8% que va aconseguir en les urnes fa gairebé un any.

Això fa que la distància entre els dos grans partits, que al setembre havia arribat als 13,4 punts, es quedi ara en 11,9, encara major que els 7,1 punts d'avantatge que va treure el PSOE quan va guanyar les generals.

Pel que fa al vot directe, si demà se celebressin les eleccions, una cinquena part dels enquestats ja té clar la seva papereta per al PSOE (20,8% d'intenció de vot) enfront del 11,3% que té decidit fer costat al PP. Això sí, un terç dels entrevistats declina pronunciar-se o diu que no votaria. L'enquesta es basa en 2.924 entrevistes telefòniques d'una mostra de 1.099 municipis de 50 províncies. El treball de camp es va fer en els primers set dies d'octubre.

El cas és que Unides Podem, l'altra formació del govern de coalició, també retrocedeix, amb una estimació de vot a l'octubre del 11,7%, mig punt per sota de la seva dada del mes de setembre i ja un punt per sota del seu últim resultat electoral.

Per contra, Vox experimenta un ascens i desbanca del podi a Unides Podem. El partit que lidera Santiago Abascal marca en el baròmetre d'octubre una estimació de vot del 12,5%, vuit dècimes millor que el mes anterior. Encara així, el CIS li situa tres punts per sota del seu èxit electoral del 10-N. Ciutadans segueix amb un vot fluctuant en les enquestes del CIS: així, a l'octubre compta amb una estimació de vot del 8,8%.