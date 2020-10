Rajoy veu «reparació moral» en la resolució de la Gürtel malgrat la condemna al PP

L'expresident del Govern Mariano Rajoy va celebrar ahir que la Sala Penal del Tribunal Suprem hagi qualificat d'excessiu que el tribunal de l'Audiència Nacional que va jutjar la primera època de la trama Gürtel donés per acreditada en la seva sentència l'existència d'una caixa B en el PP, fet que va motivar la moció de censura que va provocar la seva sortida de La Moncloa.

A través d'un comunicat difós a Twitter, Rajoy va recordar que el 31 de maig del 2018 va assenyalar davant el Congrés dels Diputats que la sentència de Gürtel no condemnava l'executiu «ni el seu president ni cap dels seus membres» ni tampoc el Partit Popular o qualsevol dels seus militants.

Rajoy va voler donar les gràcies «a tots els espanyols» que l'han «honrat amb la seva confiança durant els anys» que es va dedicar a l'activitat política, «i molt especialment durant» la seva etapa al capdavant de la Presidència del Govern. «També als militants i simpatitzants del Partit Popular pel suport que m'han donat sempre i en tot moment. «Confio que aquesta reparació moral els animi a continuar treballant sense defallir pel benestar, les llibertats i la concòrdia entre espanyols, valors que avui percebo més necessaris que mai», va afegir.

Cal recordar que el PP de Pablo Casado va emetre ahir una valoració de la sentència en la qual sí que reconeix que el partit es va lucrar en els anys de la Gürtel.

Així, el que va ser cap de l'executiu va insistir que la sentència del Tribunal Suprem recull que «no es pot afirmar l'autoria del PP com a autor de delictes de corrupció i prevaricació irregular en no sol·licitar-se la seva condemna en tal sentit i haver-se portat al procés com a partícip a títol lucratiu».

En aquesta línia, va recordar el contingut de la sentència, que estableix que «la condemna com a partícip a títol lucratiu no només és compatible amb la bona fe i per descomptat amb la innocència, sinó que pressuposa aquesta última».