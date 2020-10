Trump acusa els demòcrates de «dirigir» els ANTIFA

El president dels Estats Units, Donald Trump, ha afirmat aquest dijous que "durant anys" ha denunciat el supremacisme blanc i ha criticat que no es qüestioni al seu rival en les presidencials, Joe Biden, si fa el propi amb els antifeixistes, que ell sí condemna.

"He denunciat als supremacistes blancs durant anys, però sempre es comença amb aquesta pregunta, ningú pregunta a Joe Biden si denúncia als antifeixistes", ha protestat.

"Denuncio als supremacistes i a aquesta gent d'esquerra que està cremant les nostres ciutats, que són governades per demòcrates", ha dit un Donald Trump, que ha negat, d'altra banda, conèixer el moviment d'extrema dreta Qanon, les teories de la qual de la conspiració situen al president estatunidenc com a víctima d'una xarxa internacional de pedòfils que intenta combatre.

Els Estats Units han viscut aquest dijous a la nit un nou episodi cap a la carrera presidencial amb dues trobades diferents en els quals Trump i Biden no s'han enfrontat entre ells, sinó a les preguntes dels electors.

Tots dos s'han disputat l'audiència televisiva amb dos esdeveniments programats al mateix temps, com a reemplaçament del frustrat debat electoral que havia d'haver-se celebrat aquest dijous a Miami, lloc triat per Trump per a respondre als votants a través de la NBC, mentre Biden ha preferit el seu estat natal, Pennsilvània, sota les cambres de la cadena ABC.

Trump també ha estat qüestionat per un altre dels grans assumptes dins i fora de la política estatunidenca, l'ús de la màscara per a evitar un possible contagi de coronavirus, que ha deixat fins al moment més de 7,9 milions de casos acumulats i gairebé 218.000 morts només als Estats Units.

En aquesta ocasió ha assenyalat que la seva opinió sobre aquest tema no ha canviat des que va contreure la malaltia i que si bé és partidari del seu ús, ha lliscat, utilitzant repetidament informació errònia, que existeixen "moltes històries" diferents de funcionaris de salut pública parlant sobre la seva utilització.

El magnat estatunidenc també s'ha queixat del "mal" tracte que està rebent del Servei d'Impostos Interns (IRS, per les seves sigles en anglès), després que els votants li hagin preguntat sobre els seus impostos i de per què no ha presentat les seves declaracions, com tradicionalment han fet tots els candidats.

"El IRS em tracta molt malament. Em tracten molt, molt malament", ha insistit, per a després afegir que "hi ha gent d'administracions anteriors" que (...) "els agrada canviar el joc, canviar les regles, fer de tot", ha dit Trump.

Trump també ha negat les informacions del 'The New York Times' a la fi de setembre, on s'assegurava que arrossegava un deute de 421 milions de dòlars i que tan sols va pagar 750 dòlars en impostos sobre la renda en 2016, quan va aconseguir imposar-se en les eleccions, i la mateixa quantitat en 2017, mentre que va estar sense fer-ho durant almenys una dècada des de l'any 2000.