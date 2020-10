Decapitat a París un professor per ensenyar unes caricatures de Mahoma

La fiscalia antiterrorista francesa va obrir una investigació després de rebre la notificació que un home va ser decapitat ahir a la tarda a prop de París, a Conflans Saint-Honorine. La víctima era un professor d'història de l'escola secundària que, segons fonts policials, havia ensenyat les caricatures de Mahoma publicades per Charlie Hebdo a classe. El presumpte assassí va ser abatut per la policia. Els fets van passar cap a les 17 hores, prop d'una escola a Éragny-sud-Oise. Segons fonts policials, l'agressor va amenaçar els agents amb una arma blanca després de cometre el crim i les forces de seguretat han obert foc contra ell. La fiscalia antiterrorista ha obert una investigació per «assassinat en connexió amb una empresa terrorista» i «associació criminal terrorista». Segons fonts policials, el presumpte autor del crim va cridar «Allah akbar» (Déu és gran, en àrab) mentre amenaçava els agents. El primer ministre francès, Jean Castex, anirà pròximament al lloc de l'incident, mentre que el ministre de l'Interior, Gérald Darmanin, que estava de visita a Marroc, va tornar a França. El Govern francès va activar una cèl·lula de crisi per valorar els fets com a atac terrotrista.