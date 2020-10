Espanya registra 15.186 nous positius i suma 222 morts més

El Ministeri de Sanitat va registrar 15.186 nous positius i 222 morts més per coronavirus a Espanya respecte al total de casos confirmats l'últim dia, amb 33.775 defuncions totals. Segons l'últim informe publicat, des que va començar la pandèmia hi ha hagut 936.560 casos confirmats per proves diagnòstiques. Madrid continua al capdavant en nombre de contagis i n'acumula 276.690 des que va començar la pandèmia, 13.024 en la darrera setmana. A Catalunya se n'acumulen 168.208, dels quals 10.846 en els últims set dies.

La comunitat autònoma amb més diagnosticats l'últim dia torna a ser Madrid, amb 2.149 casos. La segueixen el País Basc, amb 805, l'Aragó, amb 625 i Navarra, amb 523. A Catalunya se n'han diagnosticat 275. Un total de 575 morts s'han produït en els últims set dies. D'aquestes, 129 s'han produït a Madrid.