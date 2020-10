Johnson demana al Regne Unit que es prepari per un Brexit sense acord

El primer ministre britànic, Boris Johnson, deixa en mans de la Unió Europea la possibilitat d'un acord comercial d'última hora amb el Regne Unit. En un missatge televisat, Johnson va demanar als britànics «que es preparin» per a un brexit sense acord comercial amb els vint-i-set quan conclou el període transitori després de la sortida de Londres de la UE.

Johnson va carregar tota la responsabilitat de la falta de compromís a Brussel·les, acusant-los de no voler oferir al Regne Unit un pacte com el forjat amb el Canadà. «Atès que s'han negat a negociar seriosament en els últims mesos, he arribat a la conclusió que hem d'estar a punt per a l'1 de gener amb acords més de l'estil d'Austràlia, basat en el simple principi global de mercat lliure», va afirmar. «Per tant, és el moment per a les nostres empreses estar a punt, els nostres transportistes estar a punt els i nostres viatgers estar a punt».

No obstant, Johnson no ha trencat les negociacions, però exigeix un «canvi fonamental de direcció», per seguir endavant, tot i que tem que això no passi. «No és el que sembla després del que s'ha dit a la cimera», va afegir.



Ruptura sense acord

El primer ministre ja va advertint des de fa mesos als britànics, i molt especialment a les empreses, que es preparin per a una ruptura sense acord. També va anunciar desafiador en el passat que, si per al 15 d'octubre no hi havia a l'horitzó una possibilitat de pacte i la situació no s'havia desbloquejat, el Regne Unit deixaria definitivament la taula de negociacions. Ara, no obstant, ha deixat la porta entreoberta i a Brussel·les es preparen per viatjar a Londres, amb una intensa setmana de negociacions al davant.

Mentrestant, continuen les maniobres entre bastidors per arribar a una entesa en els dos punts més greus en fricció: les quotes de pesca comunitàries en aigües britàniques i les garanties sobre subsidis estatals a empreses del Regne Unit, a fi d'evitar la possible competència deslleial.