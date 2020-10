Sánchez s'obre a negociar «de seguida» amb el PP la reforma del poder judicial

Pedro Sánchez no posa pegues a retirar la seva polèmica iniciativa per reformar la llei orgànica del poder judicial. No li importa sacrificar-la si hi ha acord amb el PP. I per a això està disposat a reprendre la «negociació de seguida», «demà (avui, per al lector)» mateix fins i tot, amb «totes les concessions» possibles «dins de la lògica». Per començar, lideraria les converses, de nou, el ministre de Justícia, Juan Carlos Campo, com fins ara, i en cap cas Podem.

Ahir era la primera vegada que el president del Govern es pronunciava públicament sobre la proposició de llei que dimarts van registrar el PSOE i Unides Podem al Congrés per reformar amb celeritat, en un termini d'uns dos mesos, la llei orgànica del poder judicial (LOPJ) i forçar així la renovació de l'òrgan de govern dels jutges sense comptar amb el PP. La maniobra de l'executiu va revoltar l'oposició de dretes, va suscitar dubtes fins i tot entre els socis d'investidura i ha alertat Europa. La Comissió Europea adverteix que serà vigilant i remarca que s'ha de garantir la «independència» judicial.

Tots aquests elements a la coctelera han empès el president a modular la seva postura. Subtilment. A posar més èmfasi que el pacte és possible i que ell no hi posarà obstacles. Ahir, en la seva compareixença davant els mitjans posterior a la reunió del Consell Europeu, va defensar que la proposta parlamentària, que rebaixa les majories per elegir els 12 vocals jutges del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) –de tres cinquens a majoria absoluta– en segona votació i que retalla les seves atribucions quan està en funcions, no deixa de ser una «llei antibloqueig», per sortir de l'embús.



«Te fàcil solució»

Però «té fàcil solució» si no agrada, va esgrimir. «Si el PP torna al camí del sentit d'Estat, que és el sentit comú, el Govern està més que disposat a arribar a un acord ja, sense esperar un segon més», va remarcar, indicant en tot moment que «qui es polititza és qui manté com a ostatge» el CGPJ des de fa dos anys, quan va vèncer el seu mandat, és el PP. I el que els populars no poden pretendre, amb el seu «bloqueig inexplicable», va insistir, és «utilitzar la llei per incomplir la Constitució», perquè en aquest cas el poder legislatiu «té el dret a modificar la llei perquè es compleixi la Constitució».

Per Sánchez, «no és acceptable» que els conservadors vetin la renovació del CGPJ fins que no es produeixi la sortida d'Unides Podem de l'executiu, perquè l'òrgan acumula dos anys de retard i, a més, res garanteix que Casado guanyi les següents generals. «Llavors, ¿quina seria la situació? „es va preguntar„. ¿No hi ha renovació? No té sentit».

El president va agafar el guant del secretari de Justícia del PP i conseller de l'Executiu madrileny, Enrique López „vocal com Campo del CGPJ, en el mateix mandat„, que en una entrevista ahir a La Razón va mostrar la disposició del PP a negociar el relleu en la institució sempre que Podem «no sigui present» en les converses, «de cap manera».

El Govern està disposat a asseure's «demà mateix». Fent «totes les concessions».

«Els interlocutors del PP saben que tenim la màxima disposició i la màxima disponibilitat per cedir. Tenim disponibilitat per fer concessions i desbloquejar aquesta situació», ja que l'acord «va en benefici de tots», va remarcar.

«De concessions totes, totes les possibles dins de la lògica», va admetre durant la seva roda de premsa a l'ambaixada d'Espanya davant la UE, compareixença que va girar en el torn de preguntes gairebé monogràficament sobre aquest assumpte.



La resposta

Génova va respondre aviat a Sánchez. Fonts de la direcció del partit van retreure al president que llanci una «cortina de fum» quan ja coneix les condicions dels conservadors per asseure's a parlar.

«No hi haurà novetat ni punt d'acord» fins que retiri la proposició de llei, despolititzi el procés i deixi fora Podem, «partit imputat que arremet contra el poder judicial i contra el Rei», van afirmar fonts de la formació popular que dirigeix Casado.