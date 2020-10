Sarkozy, imputat per irregularitats en el finançament electoral del 2007

L'expresident de França Nicolas Sarkozy va ser imputat ahir per associació de malfactors amb relació a les presumptes irregularitats sobre el finançament de la seva campanya de 2007 i, en particular, per haver-se servit suposadament de diners procedents de Líbia per arribar a l'Elisi. L'exmandatari gal ja havia estat imputat al març de 2018 per corrupció, beneficiar-se de desviament de fons públics libis i finançament il·legal de la campanya. La Fiscalia ha incorporat ara el delicte d'associació de malfactors, un càrrec que fins ara mai s'havia utilitzat contra un antic cap d'Estat.