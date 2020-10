El fantasma de la violència

Alguns analistes estan alertant que és possible un «Txernòbil electoral» als EUA. La legislació preveu un traspàs de poders pacífic, però no el garanteix, recorden. En aquest sentit, una crisi després de les eleccions del 3 de novembre podria anar més enllà d'una desfeta purament constitucional i l'enfrontament podria arribar al carrer.

i ha qui adverteix contra l'alarmisme. Hi ha qui té esperança en què el sistema dels Estats Units, amb el seu equilibri de poders i les seves institucions i la seva democràcia, aguanti l'envestida. Molts, no obstant això, fan sonar contundents alertes. Hi ha por. I amb raó.

Qui sembla acostar-se cap a una derrota electoral el 3 de novembre a les eleccions presidencials és Donald Trump. Va fer la seva primera campanya sobre el discurs de la divisió i en el càrrec ha convertit aqueixa retòrica en política, ha demostrat el seu desdeny per les normes i ha anat derivant cap a l'autocràcia. Ara, amb cada dia que passa en el seu duel amb el demòcrata Joe Biden, deixa més clar que per no caure, o si cau, està disposat a llançar o arrossegar amb ell per un profund precipici tot el país.

Pot sonar exagerat però no ho és. Trump s'ha negat repetidament a confirmar que acceptaria una transició pacífica en cas de derrota i no falten especialistes en dret electoral que veuen possible, fins i tot probable, un «Txernòbil electoral». La Constitució i les lleis pressuposen aquest traspàs pacífic però no el garanteixen, com explica per telèfon Lawrence Douglas, professor de Dret, Jurisprudència i Pensament Polític a l'Amherst College i autor del llibre Will he go? ( Marxarà?).

La crisi pot crear més que una desfeta constitucional sense precedents. «El potencial de xocs violents és molt real», adverteix Douglas. I és una anàlisi repetida, també pel Projecte d'Integritat en la Transició, un grup de cent experts que ha fet simulacions i exercicis del que pot passar i ha conclòs que «el potencial de conflicte violent és alt, especialment atès que Trump anima els qui li donen suport a prendre les armes».



La tempesta perfecta

El núvol més fosc d'aquesta tempesta perfecta s'ha anat formant davant els ulls de qualsevol. Trump ha mantingut viu durant anys el fantasma de frau electoral, encara que no arriba pràcticament ni a anecdòtic, segons demostren nombrosos estudis i admet el director de l'FBI, Christopher Wray, que recentment va explicar davant el Senat que l'agència no ha detectat cap esforç coordinat nacional per cometre'l. Fins i tot un laboratori d'idees conservador com Heritage Foundation només ha pogut col·locar 1.298 casos en una base de dades de frau electoral des de 1982.

Trump també ha atacat, ara ja diàriament i amb feroç intensitat, el vot per correu, l'ús del qual en meitat de la pandèmia del coronavirus s'ha disparat. Més de 25 dels 50 estats han fet el seu accés universal i, segons una anàlisi de The Washington Post, serà una opció per a 198 milions de votants, o el 84% del total. Solen usar-lo més els demòcrates (es calcula que enguany votaran així el 60% dels qui opten per Biden, davant del 20-25% dels qui aposten per Trump) i per això mateix són els que s'arrisquen a perdre més vots anul·lats per problemes tècnics, i n'hi ha, com recorda el fet que només a les primàries van ser descartats per això més de mig milió de paperetes. Trump, encara així, no deixa de dir sense proves que serà l'eina per a unes eleccions «falsejades» o «robades».

Centenars de batalles legals ja obertes als tribunals segueixen el manual llargament aplicat pels republicans d'intentar restringir o suprimir el vot, especialment de minories. Centenars més de demandes poden esperar-se a partir del dia 3 i mentre avanci el recompte. I s'allargarà. Un dels estats que seran determinants, Pennsilvània, dona marge de tres dies després de les eleccions per rebre vots. A Wisconsin, un altre dels territoris frontissa clau, són sis. I el punt mort que s'augura és explosiu.

És tot part del que el professor Douglas veu com un «inquietant guió que ha preparat Trump». I llevat que es produeixi una victòria aclaparadora i incontestable de Biden, en com es desenvoluparan els primers episodis hi ha prou consens. El dia 3, afavorit pel vot presencial, Trump pot aparéixer amb avantatge, però bé podria ser el que un analista ha definit com a «miratge vermell».

Mentre es vagin comptant les paperetes per correu, si es repeteixen les tendències que han anat canviant determinantment en els últims 20 anys segons l'anàlisi dels professors Edward Foley de la Universitat Ohio State i Charles Stewart, del MIT, es produirà «el gir blau» amb una pluja de vots per al candidat demòcrata. I així succeirà el que no oculten com a pla els republicans, almenys segons confessava un assessor legal de la campanya de Trump a la revista The Atlantic: «Hi haurà un recompte a la nit electoral, anirà canviant amb el temps i quan es donin els resultats definitius seran posats en dubte com a inexactes, fraudulents..., tria la paraula».



Les amenaces

Trump ha aconseguit convertir l'amenaça infundada de frau en l'amenaça en sí mateixa. Amb el potent altaveu de la Casa Blanca i dels mitjans conservadors, amb el potent altaveu i ampli ressò de les xarxes socials, parla a uns EUA amb problemes endèmics relacionats amb la raça que enguany han tornat a la superfície en les protestes per la injustícia racial i la brutalitat policial i tensions que no s'havien vist des de l'era de Jim Crow.

Parla a una societat extremadament polaritzada on la pandèmia, que ja ha causat gairebé 220.000 morts i més de 8 milions de contagiats, incloent el mateix president, ha esdevingut un altre element d'aferrissada divisió política.

Trump parla, així mateix, en un país amb més armes de foc en mans de ciutadans que habitants, on les anàlisis d'historials de l'FBI, un indicatiu de la venda d'armes, s'han doblat aquest estiu. I són els EUA on, segons les conclusions d'anàlisis que cinc experts han publicat a Politico, creix el nombre tant de republicans com de demòcrates que creuen justificat l'ús de la violència per fer avançar els seus objectius o si guanya el candidat de l'altre partit.

En un any en què tensions i xocs entre els grups més radicals ja han esclatat als carrers, a vegades amb resultats letals, el republicà es dirigeix molt més obertament que amb l'anomenat «xiulet de gos» als grups que la seva pròpia Administració reconeix com a principal repte de terrorisme nacional: l'extrema dreta, els supremacistes blancs i les milícies armades. «Feu un pas enrere i espereu», va dir Trump en el debat amb Biden a un d'aquests grups, els Proud Boys, que dies després va aparéixer vinculat a una trama desarticulada en la qual almenys 13 imputats intentaven deposar el govern demòcrata de Michigan, segrestar la governadora i «jutjar-la».



Un «exèrcit» a les urnes

Aquestes eleccions presidencials són els primers comicis des de 1982 en els quals el Comitè Nacional Republicà pot tornar a enviar observadors als centres de vot (ho va tenir prohibit després d'un cas d'intimidació a Nova Jersey per al qual van contractar agents de la llei fora de servei). La campanya de Trump també ha muntat un imponent operatiu, amb un pressupost de desenes de milions de dòlars i un equip específic assignat a les Operacions del Dia de les Eleccions (EDO per les seves sigles en anglés), que inclou mobilitzar 50.000 d'aquests observadors a 15 estats clau.

Sobre el paper són gent que segueix processos d'entrenament i l'actuació de la qual té clars límits legals, amb variacions per estats, de què poden fer i què no en els centres de vot. Però Trump està tibant la corda. Ja s'ha queixat que se'ls impedeix l'accés (una falsedat). Ha posat sobre la taula el seu desig d'enviar «xèrifs, agents de la llei i fiscals», idea que més d'un veu com a intimidació. I compta amb William Barr, el fiscal general que ha col·laborat amb Trump en la perillosa politització del Departament de Justícia, que s'ha mostrat disposat a enviar agents federals si fan falta «per complir la llei».

Pitjor encara, tant Trump com els seus aliats, incloent el seu fill Donald Jr, estan instant els seus seguidors a implicar-se i el seu llenguatge és explosiu. «L'esquerra radical està preparant el terreny per robar aquestes eleccions al meu pare. Estan disseminant històries sobre que anirà folgadament per davant a la nit electoral però perdrà quan acabin de comptar els vots per correu. El seu pla és afegir milions de vots fraudulents que poden cancel·lar el teu vot i donar-li la volta a l'elecció», deia el plançó del president en un vídeo de setembre que Twitter va etiquetar amb una alerta. «Necessitem que tots els homes i dones físicament capaços s'uneixin a l'exèrcit per a l'operació de seguretat electoral de Trump. Necessitem que ens ajudeu a observar-los no només el dia de les eleccions sinó en vot anticipat i en les juntes de recompte. El president Trump guanyarà. No deixeu que li robin les eleccions».

El Departament de Seguretat Nacional ha assenyalat en un informe a l'esborrany del qual ha tingut accés The New York Times que «els més possibles punts crítics per a violència» són «llocs de vot, actes de registre de votants i reunions massives associades a la campanya». I l'explosiva situació pot ser encara pitjor.

Trump ja va desplegar la Guàrdia Nacional contra manifestants pacífics a Washington DC i agents federals a Portland i Seattle per protegir edificis. Ha dit que podria invocar la llei d'insurrecció de 1807 i «desplegar forces militars» a «ciutats dirigides per demòcrates» per «protegir vida i propietat». I no és excessiu pensar que, encara que la llei li ho impedeixi, pugui intentar desplegar personal militar o federal en els comicis perquè restaurin «la llei i l'ordre», o intentar deixar-los desplegats, o fer que prenguin sota la seva custòdia vots amb l'excusa de preservar evidències mentre es produeix la guerra legal i política i als carrers pels resultats.

Els experts que van analitzar el suport a la violència per a Politico advertien també que veuen «forts paral·lelismes» d'aquests EUA amb l'Europa de les dècades dels 20 i els 30, quan es va veure pujar la marea de mobilització armada als carrers i xocs violents, que els autòcrates van usar com a excusa per adoptar poders d'emergència. Davant d'ells el professor Douglas recorda que «els EUA tenen més tradició democràtica que la república de Weimar o les seves institucions», però també admet una cosa: «Cal reconéixer que els sistemes democràtics són vulnerables, i una de les coses més inquietants que hem vist amb Trump és aquesta fragilitat».