Set estats, decisius en les eleccions als EUA

Els EUA elegiran el seu president el proper 3 de novembre i, com cada any, els estats frontissa o swing states seran decisius per al resultat final de les eleccions, ja que el color de cada estat implicarà la quantitat de vots que cada un d'ells emet a través del col·legi electoral a un dels dos candidats. El sistema electoral del país és una elecció indirecta, en la qual els votants trien els compromissaris que per part seva són els encarregats d'escollir el nou president i vicepresident a través del col·legi electoral, és a dir, que els votants no trien directament el candidat. Per aquest motiu, als Estats Units es donen situacions com la que va portar en els últims comicis Trump a la presidència tot i haver aconseguit prop de dos milions de vots menys que la seva adversària política, Hillary Clinton.



El valor dels estats frontissa

En aquest sentit, el color dels estats esdevé decisiu per a l'elecció. Cada estat lliura la totalitat dels seus vots a un sol candidat, per la qual cosa aconseguir estats com Florida, que compta amb 55 vots, és cabdal per als partits. Els estats, per tant, tenen més o menys influència en la determinació del resultat de l'elecció en funció de la quantitat de vots i la determinació de la seva orientació política.

Així, s'entén que estats com Massachusetts i Vermont voten de forma gairebé inamovible el candidat demòcrata, mentre que altres, com Wyoming i Alabama, el republicà. No obstant això, els estats que fluctuen entre un partit i un altre i en els quals la diferència entre candidats no supera els dos punts percentuals són els que en última instància decideixen qui guanya l'elecció. «Els estats frontissa solen ser sempre els mateixos perquè les lleialtats polítiques als Estats Units acostumen a estar ben definides», assegura el catedràtic de Ciència Política de la UB Cesáreo Rodríguez-Aguilera.

Segons els antecedents electorals i les últimes enquestes, Trump és clar favorit a 23 estats i, en canvi, Biden s'espera que guanyi amb certa comoditat a 20 estats i a Washington DC. «Les estadístiques donen la victòria a Biden a molts estats i l'afavoreixen bastant en els territoris frontissa, tot i que aquestes dades solen ser molt volàtils fins a l'últim moment, com va succeir l'any passat», explica.

Els altres set estats en els quals no es perfila clarament el guanyador es disputaran 137 vots més al col·legi, que són amb gairebé total seguretat els que definiran el pròxim president. «Tot i que a dia d'avui les enquestes donin un guanyador, en el cas de la política americana és probable que hi hagi canvis sense anar més lluny per temes com el contagi de COVID-19 de Trump, la situació econòmica del moment i fins i tot comentaris que puguin fer els candidats en relació amb alguns estats que decantin la balança per un o altre», assegura.

Florida (55 electors)

Amb els seus 55 electors, Florida és considerada pels nord-americans com la joia de la corona electoral. La quantitat de vots que surten d'aquest estat sol decantar la balança cap a un dels candidats per arribar a assolir els 270 suports necessaris per a la victòria. Tot i que les enquestes donen una victòria per un 2% dels vots a Biden, el constant canvi de color de l'estat deixa moltes incògnites sense resoldre. Si bé altres estats han canviat notablement durant les últimes eleccions, els canvis a diferents parts de Florida sempre semblen equilibrar-se, i cap candidat supera per més d'un grapat de punts l'altre.



Carolina del Nord (15 electors)

Carolina del Nord és un dels estats més decisius en la cursa cap a la Casa Blanca. Amb els seus 15 electors, aquest estat va donar al costat d'altres la victòria a Barack Obama el 2008 però posteriorment ha estat un lloc predominantment republicà. Tot i això, la pèrdua d'influència de la indústria en el territori i la creixent població militar han donat un petit tomb als suports. Per ara, les enquestes vaticinen una victòria demòcrata per un 48% dels vots davant el 46% que s'espera que aconsegueixin els republicans.



Arizona (11 electors)

Els 11 electors de l'estat d'Arizona són encara una de les grans incògnites en la contesa presidencial. En aquest estat conflueixen diversos corrents marcats de vot. D'una banda, els votants amb títols universitaris es decanten cap als demòcrates, mentre que els votants sense títols prefereixen els republicans. Així mateix, a l'estat hi ha una cada vegada més poderosa població llatina que comença a mostrar la seva força política. Actualment, a Arizona les enquestes donen la victòria a Biden per només un 2% més de vots amb un estimat del 48%.



Ohio (18 electors)

Segons les últimes enquestes, en aquest estat de 18 electors Trump tindria un 48% dels vots davant el 47% que es preveu que aconsegueixi Biden. En les últimes eleccions Ohio va donar la victòria al candidat republicà, però en els dos anteriors comicis va acabar vencent el candidat demòcrata. Així mateix, la consecució de la victòria en aquest estat sol anar de la mà dels estats confrontants de Michigan i Pennsilvània.



Geòrgia (16 electors)

En aquest estat, les enquestes donen un clar empat entre candidats pel que fa a intenció de vot. Els dos candidats esperen obtenir el 47% dels vots. Tot i que en els tres últims comicis l'estat ha acabat sumant els 16 electors al recompte republicà, en les dues últims conteses les enquestes vaticinaven un canvi de poders i una victòria demòcrata que no ha arribat.



Iowa (6 electors)

Tot i tenir només 6 electors, el resultat electoral de l'estat d'Iowa és una de les grans incògnites d'aquestes eleccions. Fins a l'última cita electoral, havia estat un territori marcadament demòcrata, però les enquestes actuals donen a Trump la victòria amb el 49% dels vots davant el 47% que pronostiquen per a Biden. Els agricultors d'Iowa han notat profundament els efectes de les polítiques comercials de Trump i els pagaments d'assistència agrícola de la seva administració, però com la majoria dels estats, el coronavirus ha tingut un efecte enorme en l'economia local i la propagació de virus a les plantes empacadores de carn d'Iowa ha escalfat els ànims de molts empresaris locals.



Michigan (16 electors)

Després del sorprenent canvi de color en les passades eleccions a Michigan, tradicionalment demòcrata però que el 2016 va passar a sumar als republicans, aquest any torna a ser clau. Els 16 electors seran crucials per decidir la victòria de qualsevol candidat, però les enquestes vaticinen un canvi de colors amb el triomf de Biden per un 50% dels vots davant el 44% que auguren per a Trump.