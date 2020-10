Simón alerta: "No estem evolucionant tan bé com voldríem"

El director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries (CCAES), Fernando Simón, ha reconegut que els darrers dies s'ha vist un lleuger augment dels casos de coronavirus i ha avisat que és possible que la tendència vagi a l'alça. "No estem evolucionant tan bé com voldríem, la incidència és molt alta i els últims dies hem vist un increment global més gran del que esperàvem", ha dit Simón en roda de premsa, on ha afegit que pot ser que s'estigui "en fase d'ascens" de la mateixa manera que està passant a altres països europeus.

En aquest sentit, ha demanat a la ciutadania molta prudència i ha avisat que si es volen evitar "mesures molt més dures i dràstiques" s'ha de complir les restriccions.

"Està clar que anar amb mascareta i mantenir la distància amb els amics no és la cosa més agradable del món però és el que hem de fer per evitar mesures molt més dràstiques que afecten molt més a la vida social", ha argumentat. Simón ha avisat que l'aplicació de les mesures "no serà fàcil" perquè la ciutadania "està molt a prop de l'esgotament".

D'altra banda, ha detallat que el grup d'edat que ha tingut un major increment de contagis ha estat els joves d'entre 15 i 19 anys.

Pel que fa a la situació de Madrid, Simón ha valorat positivament la millora de la tendència, encara que ha advertit que cal analitzar-ho amb prudència. "Això no s'ha acabat", ha insistit. Sobre la possibilitat que es pugui estendre l'estat d'alarma, ha remarcat que de moment es va en la línia que s'esperava però que caldrà veure com evoluciona la situació.

